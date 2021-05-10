İngiltere'de skandal olay! Oli McBurnie taraftara tekme tokat saldırdı

Spor Arena Dış Haber - Premier Lig ekibi Sheffield United forması giyen İskoç forvet Oli McBurnie'nin sosyal medyada dolaşan saldırı videosu, İngiltere'de gündem oldu.

24 yaşındaki McBurnie'nin Cumartesi günü sabah saatlerinde yürüyüş yaptığı esnada rakip taraftarın sözlü tacizine uğradığı ve taraftarın bu sezon küme düşmeleri nedeniyle İskoç futbolcu ile dalga geçip bu anları kameraya aldığı bildirildi.

Taraftarın bu sözleri üzerine bir hayli sinirlenen McBurnie, bir anda saldırıya geçti. Taraftarı yere düşürüp tekme ve yumruklarla saldıran 24 yaşındaki forvet, sonrasında olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan bu arbede, taraftarın telefonu tarafından kaydedildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Hastanelik bir durumu olmayan ve sadece yüzünde şişlikler ile kesiklerin olduğu taraftar, çektiği videoyu sosyal medyada yayınlayarak McBurnie'yi ifşa etti.

Yaşanan bu olayın ardından Sheffield United kulübünden bir yetkili, "Kulüp olarak sosyal medyada dolaşan videodan haberdarız ve şu an konuyu araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

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