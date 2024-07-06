İngiltere'de sistem değişiyor, İsviçre'de eksik yok! EURO 2024 son dakika gelişmeleri, istatistikler, iddaa oranları...

Haberin Devamı

İlandır

İNGİLTERE

İngiltere, Slovakya'yı 90+5'te Jude Bellingham'ın attığı golle uzatmaya itmişti.

Uzatmanın da hemen ilk dakikasında Harry Kane'le 2-1 öne geçip 120. dakikanın sonuna kadar korudu, çeyrek final bileti aldı.

Marc Guehi (sarı kart) cezalı. EURO 2024'te şu ana kadar hiç süre almayan Luke Shaw hazır durumda.

TD Gareth Southgate'in 3'lü savunmaya dönmesi bekleniyor.

Sol kanat bekte Shaw riskine girer mi? Maç saati öğreneceğiz.

İngiliz kaynaklar bir kanatta Trent Alexander-Arnold (sağ), diğerinde Bukayo Saka'nın (sol) oynayacağını yazıyor.

Harry Kane (her zamanki gibi) en ilerde olacak, arkasında "Jude Bellingham & Phil Foden" ikilisi görev yapacak.

İSVİÇRE

Grup aşamasında Almanya'yı son dakikaya kadar zorlayan, Son 16'da İtalya'yı kupa dışına iten İsviçre'de eksik yok.

Haberin Devamı

TD Murat Yakın, (kaptan) Granit Xhaka'nın son durumunun iyi olduğunu ve ilk 11'de olacağını açıkladı.

"Fabian Schar, Manuel Akanji & Ricardo Rodriguez" üçlü savunması hiç bozulmadı.

Xhaka'nın yanındaki Remo Freuler hiç değişmedi.

Grup maçlarında yedekten oyuna dahil olan Breel Embolo, İtalya maçına 11'de başlamıştı; bu maçta da öyle olacaktır.

İtalya maçının 1 gol 1 asistle yıldızı Ruben Vargas da ilk 11'deki yerini koruyacaktır.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere'nin son 5 maçının tamamı (90 dakika içinde) "2.5 ALT" bitti.

- İsviçre'nin son 5 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Maçın İtalyan hakemi Daniele Orsato, EURO 2024'te 3 kez görev aldı. (12 sarı kart - 1 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu!

%27'lik kesim İngilizlerin (90 dakika içinde) Murat Yakın ve öğrencilerini kupa dışına iteceğini düşünüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve (90 dakika içinde) mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Haberin Devamı

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!

Uğur Meleke, Bizim Çocuklar'ın rakibi Hollanda'yı analiz etti! İzleyelim...