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AA Spor
Haber Giriş: 06.07.2020 - 18:41,Son Güncelleme:

İngiltere'de şifresiz yayımlanan maçta rekor!

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İngiltere'de şifresiz yayımlanan maçta rekor!
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İngiltere Premier Lig'de İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City karşılaşması, 5,7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.

BBC'den yapılan açıklamada, dün oynanan ve şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti.

Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olan karşılaşmada Southampton, ağırladığı Manchester ekibini 1-0 mağlup etmişti.

İngiltere'de yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanması kararlaştırılmıştı.

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