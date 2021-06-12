İngiltere’de ofsayt devrim

Murat Fevzi TANIRLI - The Times’ta çıkan habere göre, iFAB’ın ofsaytla ilgili düzenleme yapmaması Premier Lig paydaşlarının yıllık toplantısında hayal kırıklığı ile karşılandı. Bunun üzerine, kural kitabına girmese de Hollanda modelini uygulanması kararı alındı.

10 GOLÜN 8’i GEÇERLi

Toplantıda, kalın çizgilerle ofsayt kararlarının çok daha sağlıklı çıkacağı, şüpheli pozisyonlarda avantajın hücum eden takım lehine gelişeceğinin güzelliği değerlendirildi. Bununla beraber geçen sezon ekim ayına kadar iptal edilen 10 goldeki pozisyonlar, bu sezon yaşanırsa bunların 8’i geçerlilik kazanmış olacak.

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