İngiltere'de Mesut Özil'e büyük tepki! "Kendinden utanmalısın"

Spor Arena/Ertuğrul GÜNEŞ - Arsenal’da yüzde 12.5’luk maaş indirimini kabul etmeyen üç isimden biri olduğu öne sürülen Mesut, eski futbolcular ve gazetecilerin sert eleştirisiyle karşılaştı.

İngiltere’de Arsenal Kulübü’nde futbolcuların büyük kısmı ve teknik heyet maaşlarında yüzde 12.5’luk indirimi kabul ederken, Türk asıllı Alman yıldız Mesut Özil’in kesintiyi onaylamayan üç isimden biri olduğu öne sürülmüştü. Bu durum sonrasında Ada’da Mesut’a tepki oluştu.

‘SAVUNULAMAZ’

Eski futbolcu Jamie Carragher, Sky Sports’ta katıldığı bir programda “Takımın en çok kazanan ismiyken takımla birlikte hareket etmelisiniz” ifadelerini kullandı. İngiltere’de program sunucusu Piers Morgan ise Mesut’a “Kendinden utanmalısın” şeklinde seslendi. M.United efsanelerinden Gary Neville da durumu ‘savunulamaz’ bulduğunu belirtti.