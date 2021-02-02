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Futbol
Haber Giriş: 02.02.2021 - 22:29 | Son Güncelleme:

İngiltere'de Mbaye Diagne şov! 2'de 2 yaptı

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Galatasaray'dan Premier Lig ekibi West Bromwich'e kiralanan Mbaye Diagne, takımıyla çıktığı ikinci maçta ikinci asistini yaptı.

Sarı kırmızılıların West Bromwich Albion'a kiraladığı Senegalli golcü, Premier Lig'e damga vurmaya devam ediyor.

Premier Lig'in 21. haftasındaki Fulham maçında bir asist yapan Diagne, 22. haftada oynanan Sheffield United maçında da asistle takımına katkıda bulundu.

Matt Phillips'in 41. dakikada attığı golle Sheffield karşısında 1-0 öne geçen West Bromwich Albion'da asisti yapan isim Mbaye Diagne oldu.

İngilterede Mbaye Diagne şov 2de 2 yaptı

Galatasaray formasıyla çıktığı 39 maçta 22 gol atıp 2 asist kaydeden 29 yaşındaki golcü, İngiliz ekibinde 2 maçta sarı kırmızılı takımdaki asist sayısına ulaştı.

Diagne'nin ikinci maçında da skora katkı yapması sosyal medya çok konuşuldu.

Mbaye Diagne, Galatasaraya veda etti
Mbaye Diagne, Galatasaray'a veda etti!

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