İngiltere'de Mario Lemina krizi: Kaptanlığı elinden alındı, ıslıklandı! Galatasaray iddiaları...

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Premier Lig'de istenilen performansın gerisinde kalarak 9 puanla 19. sırada bulunan Wolverhampton'da kaotik olaylar yaşanıyor.

9 Aralık Pazartesi günü deplasmanda karşı karşıya geldiği West Ham United'a 2-1 mağlup olan Wolves'de maçın ardından Lemina, ev sahibi ekipten Jarrod Bowen ile büyük bir tartışma yaşamıştı. Maçın bitimiyle birlikte iki futbolcu da saha ortasında şiddetli bir tartışmaya girerken Lemina'nın, Bowen'ı yere fırlattığı görülmüştü.

Kendi takım arkadaşları ve teknik ekibinin sakinleştirme çabalarına rağmen yardımcı antrenörüne dahi karşı koyan Lemina, gerilimin azalmasını müsade etmemişti.

KAPTANLIĞI ELİNDEN ALINDI

Ligde bir sonraki hafta 14 Aralık Cumartesi günü Ipswich Town'a deplasmanda 2-1 kaybeden Wolverhampton'da eski Galatasaraylı Lemina, sahaya kaptan olarak çıkmadı. Sezon boyunca tüm müsabakalara kaptan olarak çıkan 31 yaşındaki orta saha, bu maçta Teknik Direktör Garry O'Neill'in kararıyla kaptanlığı elinden alındı.

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TARAFTARLAR ISLIKLADI

İç sahada alınan mağlubiyetin ardından taraftarların da ıslıklı protestosuna maruz kalan Lemina'nın mutsuzluğu ekranlara yansıdı. Maçta 90 dakika forma giyen Mario Lemina'nın kaptanlığı kalıcı olarak da Nelson Semedo'ya verildiği duyuruldu.

KALICI KARAR

Kulüpten yapılan açıklamada, Teknik Direktör Garry O'Neill, Lemina ile yaptığı görüşmenin ardından takım kaptanlığını alarak kalıcı olarak Nelson Semedo'ya verdiği ifade edildi.

Sport Thiking’in yapmış olduğu habere göre ise eski Galatasaraylı Mario Lemina, takım kaptanlığını devretti. Bu hamlenin, West Ham maçında yaşanan bir olaydan sonra yapıldığı ve bu kararın takımdaki geleceğini etkileyeceği belirtildi.

GALATASARAY SESLERİ

Transfer dönemine sayılı günler kala takımını güçlendirmek adına çalışmalarını yürüten Galatasaray'da Lemina sesleri yükselmeye başladı. Yıldız futbolcunun yaşadığı olayların ardından sarı kırmızılı taraftarlar Lemina'yı Türkiye'ye davet etti.

ŞİMDİYE DEK 52 MİLYON EURO ÖDENDİ

6 numara dışında 8 numarada da görev yapabilen Lemina, geçen yıl Nice'ten Wolverhampton'a 11 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Lemina'nın bonservisine şimdiye kadar 51.2 milyon euro ödendi.

PERFORMANS

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Mario Lemina, kariyerinde 336 karşılaşmada görev alırken 17 gol ve 6 asistle 23 gole katkıda bulundu. Gabon Milli Takımı'nda ise 32 kez forma şansı buldu.