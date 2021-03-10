İngiltere'de korku dolu anlar! Eşi ve kızları ile evdeyken...

Spor Arena Dış Haber | İngiltere'de korku filmlerini andıran bir olay yaşandı. Premier Lig takımlarından Everton'un İsveçli kalecisi Robin Olsen, evinde eşi ve iki kızı ile otururken bıçaklı hırsızların saldırısına uğradı.

Maskeli ve elinde bıçak olduğu belirtilen hırsızlar, Olsen'in evinden pahalı mücevherler ve lüks saatler çaldılar.

EVDE OTURURLARKEN BÜYÜK ŞOK

Eli bıçaklı hırsızlar eve girerken Robin Olsen, evinde eşi ve iki küçük kızı ile birlikteydi. Polisin hırsızlık hakkında soruşturma başlattığı belirtildi. Ayrıca Olsen ailesinin yaşanan bu olay nedeniyle travma içinde olduğu kaydedildi.

HIRSIZLIK OLAYLARI ARTTI

Geçtiğimiz günlerde ise Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin evine hırsız girmişti. Ünlü teknik direktörün kızı evde tek başınayken giren hırsızlar korku dolu anlara neden olmuştu.

İtalyan teknik direktörün kızı Katia Ancelotti'nin evde tek başına olduğu sırada iki hırsız Merseyside'da bulunan eve girip evin içinde bulunan kasayı çalmışlardı.

'BURASI ÇOK GÜVENLİ' DEDİKTEN SONRA...

Carlo Ancelotti, geçtiğimiz günlerde 'Harika bir yerdeyim. Paris, Milan, Madrid gibi şehirlerde de yaşadım ama burada kendimi çok rahat, güvende ve huzurlu hissediyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

Bu açıklamanın ardından Everton'da hem Ancelotti'nin hem de Olsen'in evine hırsızların girmesi dikkat çekti.

Merseyside'da geçtiğimiz zamanlarda da benzer olaylar yaşanmıştı. teven Gerrard'ın evine hırsız girmiş ve ünlü futbolcunun ailesini tehdit etmişti. Yine aynı bölgede Peter Crouch ve Phil Jagielka'nın da evi soyulmuştu.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...