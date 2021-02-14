İngiltere'de İlkay Gündoğan fırtınası! 'Bana gülüyorlardı ama şimdi...'

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere'de İlkay Gündoğan rüzgarı devam ediyor! Premier Lig'de haftanın maçında Manchester City, Tottenham'ı 3-0 mağlup ederken karşılaşmaya İlkay Gündoğan damgasını vurdu.

Manchester City, tüm kulvarlardaki üst üste 16. maçını kazanırken İlkay Gündoğan 2 gol atarak maçın yıldızı oldu. City'nin diğer golünü penaltıdan Rodri atarken bu penaltıyı aldıran futbolcu da İlkay oldu.

Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 30 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'de 18. maçında 11. golünü atarak takımının da en golcü ismi olmayı sürdürdü.

İKİNCİ GOLÜN ASİSTİ KALECİDEN

İlkay Gündoğan'ın attığı ikinci golde golün asistini kaleci Ederson yaparken Türk asıllı futbolcunun attığı çalım ve vuruş son derece klastı. İlkay, maçın ardından Twitter hesabından Ederson'a ''Asist için teşekkür ederim'' paylaşımı yaptı.

İngiltere'nin en çok konuşulan isimlerinden olan İlkay, geçtiğimiz günlerde Premier Lig'de ''Ayın futbolcusu'' ödülüne layık görülmüştü.

PEP GUARDIOLA: ''DEFALARCA SÖYLEMİŞTİM, İNSANLAR GÜLMÜŞTÜ''

Maçın ardından Manchester City'nin ünlü teknik direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan hakkında konuşurken ''İlkay'ın performansından çok memnunum. Ocak ayının en iyi oyuncusu seçildi ve aynı şekilde performansını sürdürüyor. Şubat ayının da en iyi oyuncusu olabilir. Ben defalarca onun sahte 9 numara oynayabileceğini söylemiştim. Bunu söylerken insanlar bana gülüyordu. Bugün ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha gösterdi.

''BUNU SÖYLEYECEK KADAR ZEKİ BİR FUTBOLCU''

İlkay Gündoğan'ı oyundan çıkartması hakkında da konuşan İspanyol teknik direktör, ''Maçta bacağında bir çekme olduğunu söyledi. Bunu söyleyecek kadar da zeki bir futbolcu. Ben de bu yüzden oyundan çıkarttım.'' sözlerini kullandı.

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