İngiltere'de gündem Shola Shoretire! Henüz 14 yaşında tarihe geçmişti...

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 17 yaşındaki Nijerya asıllı İngiliz kanat oyuncusu Shola Shoretire ile profesyonel sözleşme imzaladı.

10 yaşından beri altyapısında bulunduğu Manchester United'ın 23 yaş altı takımıyla bu sezon 13 maça çıkan Shola Shoretire, rakip fileleri 5 kez sarstı. Milli takım alt yaş kategorilerinde de süre alan genç oyuncu, önümüzdeki yıllara damga vuracağa benziyor.

Hücum hattında hemen hemen her mevkide oynayabilen Shola Shoretire'ın Manchester United'tan önce Paris Saint-Germain, Barcelona, Bayern Münih ve Juventus gibi Avrupa devlerinin gündeminde olduğu biliniyordu.

HAT-TRICK İLE ŞÖHRETİNE ŞÖHRET KATTI

Shola Shoretire, Blackburn Rovers ile oynanan U23 maçında yaptığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çekmişti. Genç yetenek, Manchester United 4-2 gerideyken attığı 3 golle 6-4'lük galibiyetin mimarı olmuştu.

HER YERDE OYNUYOR

Alt yaş kategorilerinde genellikle kanatlarda görev alan Shola Shoretire, U23 takımında ise santrfor olarak oynadı. İngiliz basını, Ole Gunnar Solskjær'ın ihtiyacı olması durumunda ilerleyen yıllarda 10 numara pozisyonunda dahi oynayabileceğini yazıyor.

KİM BU SHOLA SHRETIRE?

Manchester United Akademisi'nin yeni mahsulü Shola Shoretire, 2 Şubat 2004 tarihinde yani Facebook kurulmadan iki gün önce Newcastle'da dünyaya geldi. Geçtiğimiz hafta 17 yaşına bastı ve Kırmızı Şeytanlar hiç beklemeden kendisiyle profesyonel sözleşme imzaladı.

Futbola henüz ufak yaşlardayken Wallsend Boys Club'da başladı. Bu kulüp daha önce Peter Beardsley, Alan Shearer, Michael Carrick ve Lee Clark gibi önemli isimleri Ada futboluna kazandırmıştı. Manchester United'ın scout ağı genç yeteneği hemen keşfetti ve 10 yaşında kadrosuna kattı.

Wallsend Boys Club çıkışlı ve Newcastle United tarihinin önemli orta saha oyuncularından biri olan Lee Clark, Shola Shoretire'ı şu sözlerle anlatıyor:

"Shola inanılmaz bir genç yetenek. Fantastik özellikleri var. Onu ilk kez, Newcastle United altyapısında oynayan oğlumun Manchester United maçını izlerken görmüştüm. Adımları ve mobilitesi harika. Henüz 16 yaşına bastığında U23 takımıyla maça çıktı. Sahanın en irisi değildi belki ama teknik olarak çok güçlüydü."





RAKAMLARLA SHOLA SHRETIRE

- 14 yaşında UEFA Gençlik Ligi'nde forma giydi.

- 16 yaşında Manchester United U23 takımıyla ilk Premier Lig tecrübesini yaşadı.

- 17 yaşında Manchester United A takımı ile ilk idmanına çıktı.

- 17 yaşında Manchester United ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı.

İDOLÜ RONALDINHO VE RASHFORD

17 yaşındaki Shola Shoretire'nın kendine idol olarak aldığı iki yıldız bulunuyor. Bir tanesi her Manchester United forması giyen genç futbolcuda olacağı gibi Marcus Rashford. Diğer ise her futbolseverin tartışmayacağı bir kalite; Ronaldinho...

Shola Shoretire, bu iki isim için beslediği hayranlığı şu sözlerle anlatıyor; "Ronaldinho sahada çok özgüvenliydi. Çok yetenekli ve her şeyi yapabilecek kapasitede gözüküyordu. Eğer sahada eğlenmiyorsanız futbol oynamanızın bir anlamı yok. Ronaldinho sahada eğleniyordu. Rasford ise beni motive ediyor. Onun bir şey başardığını gördüğümde, kendime 'bunu ben de başarabilirim' diyorum. Saha içinde ve dışında yaptıklarıyla çok iyi bir rol model."





MANCHESTER UNITED'DA POTANSİYELİNİ GÖSTEREBİLECEK Mİ?



Shola Shoretire'ı Newcastle United'ın transfer edememesinden duyduğu hayalkırıklığını gizlemeyen Lee Clark, genç futbolcu için Manchester United'ın doğru adres olamayacağı görüşünde.

"Onun ismini ilk duyduğumda Newcastle United elinden kaçırdığı için büyük hayalkırıklığı yaşamıştım. Ancak ortada ebeveynlerine Manchester şehir merkezinde sunulmuş bir iş teklifi de vardı... Dolasıyla bunu kabul etmeleri olağan bir şey... Ne yazık ki Newcastle United bu konuda hiçbir şey yapamazdı... Ancak Manchester United da oyuncularını denizaşırı gönderen bir mentalite yok. Genç yetenekleri sürekli kendilerine saklarlar, hatta sarıp sarmalarlar... Şundan emin olsunlar ki ellerinde inanılmaz bir potansiyele sahip genç bir yetenek var..."