İngiltere'de gündem Ozan Kabak! Real Madrid maçından sonra...

Spor Arena Dış Haber | UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını giydiği Liverpool, deplasmanda Real Madrid'e 3-1 mağlup oldu. Real Madrid, rövanş için avantajlı bir skor elde ederken milli futbolcu Ozan Kabak bir kez daha maçın en çok konuşulan futbolcularından oldu.

81 dakika sahada kalan ve son bölümlerde yerini Roberto Firmino'ya bırakan Ozan Kabak, maç boyunca 70 kez topla buluşurken 63 pas yaptı. Ozan, paslarının %87'sinde isabet sağladı. %50 ikili mücadele kazanma yüzdesiyle oynayan genç futbolcu, 1 kez pas arası, 1 top kapma, 1 de uzaklaştırmayla mücadele etti.

TARAFTARLARDAN TAM NOT ALDI

Liverpool, İspanya'dan mutsuz ayrılsa da Milli futbolcumuz Ozan Kabak, performansıyla taraftarlardan yine geçer not aldı. Genç stoper, özellikle Karim Benzema ile girdiği mücadelelerde başarılı olurken Fransız golcüyü yavaşlattı. Maç esnasında İngiliz taraftarlar, Ozan Kabak hakkında övgü dolu paylaşımlarda bulunurlarken şu ifadeleri kullandılar;

- Kabak! Ne oyuncu ama...

- Kabak iyi bir gece geçirdi, sadece deneyimsizliği zaman zaman ortaya çıktı.

- Ozan Kabak'ın bu gece şimdiye kadarki en iyi oyuncumuz olduğunu hissediyorum. Onu böyle iyi görmek güzel ama takımı kötü görmek biraz endişe verici...

- Takımda iyi oynadığını düşündüğüm tek oyuncu Ozan Kabak.

- Ozan Kabak çılgın bir potansiyele sahip. Bonservisini alırsak çok sevinirim.

Liverpool taraftarları Ozan Kabak'ın performansını beğenirken Milli futbolcunun performansı İngiltere'yi adeta ikiye böldü. Taraftarların beğendiği Ozan için İngiliz basınından flaş bir yorum geldi. TalkSport sitesinde mücadeleyi değerlendiren Jason Cundy, Milli futbolcu ve Liverpool'u eleştiren yorumlarda bulundu.

'BUNU SÖYLEDİĞİM İÇİN ÜZGÜNÜM AMA OZAN...'

Cundy, ''Savunma açısından Liverpool tam bir felaketti. Klopp'un savunmada neden Fabinho ve Henderson'dan birini oynatmak istediğini bu maçla daha iyi anlayabiliriz. Bunu söylediğim için üzgünüm ama Phillips ve Kabak bu maçta kesinlikle yetmedi. Başarılı olsalar bile bu iki stoperle nasıl üst seviyede rekabet edeceklerinden emin değilim. Sakatlıklar Liverpool'u resmen öldürdü. Ozan Kabak'ın iyi maçlarını gördüm ama bu maçta seviye yükseldiğinde geride kaldı.'' şeklinde konuştu.

MAÇA DAMGASINI VURAN HATA

Öte yandan Liverpool'un İngiliz sağ beki Trent Alexander-Arnold, takımının yediği 2. golde yaptığı büyük hatayla dikkat çekti. Topu kafayla uzaklaştırmak isteyen genç futbolcu başarılı olamazken Asensio önüne düşen topla Alisson ile karşı karşıya kalıp farkı ikiye çıkartan golü attı. Maçın en etkisiz oyuncuları arasında yer alan Trent Alexander-Arnold, İngiliz basını tarafından da sert bir şekilde eleştirildi.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...