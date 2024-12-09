×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İngiltere'de görülmemiş olay! kramponlarını çöpe attı, taraftarlardan özür diledi

Güncelleme Tarihi:

#Premier Lig#Chelsea#Cucurella
İngilterede görülmemiş olay kramponlarını çöpe attı, taraftarlardan özür diledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 10:49

Premier Lig'in 15. haftasında Tottenham'ın sahasında Chelsea'ye 4-3 yenildiği maçta iki kez ayağı kayıp yere düşen Marc Cucurella, kramponlarını çöpe attı ve taraftarlardan özür diledi.

Haberin Devamı

Chelsea'nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, dün oynanan Tottenham Hotspur maçının ilk 10 dakikasında ayağının kayması sonucu 2 kez top kaybetti ve takımı 2-0 geri düştü. 26 yaşındaki sol bek, ikinci golün ardından kramponlarını değiştirdi. Maç sonunda ayağının kaymasına sebep olan kramponları çöpe atan Cucurella, Chelsea taraftarından özür diledi.

İngiltere Premier Lig’in 15’inci haftasında Chelsea, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada deplasmanda Tottenham Hotspur’u 4-3 mağlup etmeyi başardı.

KRAMPONLARINI ÇÖPE ATIP, ÖZÜR DİLEDİ

Chelsea’nin İspanyol sol beki Marc Cucurella, maçın ilk 10 dakikasındaki krampon tercihi nedeniyle 2 kez kayıp düşerek top kaybı yaptı. Bu hataları iyi değerlendiren ev sahibi Tottenham, mücadelede 2-0 öne geçti. İkinci golün ardından ayakkabılarını değiştiren 26 yaşındaki savunmacı, takımının mücadeleyi 4-3 kazanmasıyla derin bir nefes aldı. Karşılaşmanın ardından ayağının kaymasına sebep olan kramponlarını çöpe atan İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından bu anların fotoğrafını paylaşarak, ‘Üzgünüm maviler’ notunu düştü.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Premier Lig#Chelsea#Cucurella

BAKMADAN GEÇME!