İngiltere'de futbolcu Sawyers'a ırkçı saldırıya hapis cezası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İnanılmaz kaçış planı FETÖcü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdiİnanılmaz kaçış planı! FETÖ'cü 3 üsteğmen yakayı böyle ele verdi#FETÖ
G.Sarayda Marsilya öncesi son durum Fenerbahçeliler Kadıköyü mü yaksınG.Saray'da Marsilya öncesi son durum! "Fenerbahçeliler Kadıköy'ü mü yaksın?"#Galatasaray
R. Kellynin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...R. Kelly'nin suçları bunca yıl nasıl cezasız kaldı? 'Hepimiz fark ettik, kimse umursamadı çünkü...'#R. Kelly
Canlı | Kadıköyde erken golCanlı | Kadıköy'de erken gol#UEFA
MGKdan kritik mesajlar Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadeleMGK'dan kritik mesajlar! Afganistan, Suriye, iklim değişikliği ve terörle mücadele#Milli Güvenlik Kurulu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Rusya dönüşü uçakta konuştu#Cumhurbaşkanı Erdoğan
AKMde isim tartışmalarına son nokta böyle konuldu AKM'de isim tartışmalarına son nokta böyle konuldu#AKM
Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu iddiası Valilik açıklama yaptı'Kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddiası! Valilik açıklama yaptı#Artvin
Öksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke ettiÖksürük şikayetiyle hastaneye gitti... Akciğerinden çıkan, herkesi şoke etti#Karabük
Miçotakisten Türkiye açıklaması: Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyımMiçotakis'ten Türkiye açıklaması: 'Hep ifade ettim, bu konuda ısrarcıyım' #Yunanistan
Türk futbol tarihinde böyle maç yok Rakipler için korkutucu..."Türk futbol tarihinde böyle maç yok! Rakipler için korkutucu..."#Beşiktaş
Tam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke ettiTam 96 yaşında... Nazi mahkûm dünyayı şoke etti!#Nazi
Kan donduran detaylar Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...Kan donduran detaylar! Son sözü bu olmuş: Baba bu çok acı...#Hatay
40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Saradan eski eşi İbrahim Tatlısese sert yanıt40 yıllık sessizliğini bozdu... Adalet Sara'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e sert yanıt!#Adalet Sara
İzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladıİzin çıksın diye karısının gözünün içine bakıyor: Vücut dili uzmanı yorumladı #Prens Harry
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

İngiltere'de futbolcu Sawyers'a ırkçı saldırıya hapis cezası

#Romaine Sawyers#West Bromwich#Premier Lig
İngilterede futbolcu Sawyersa ırkçı saldırıya hapis cezası

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'un kadrosunda yer alan Romaine Sawyers'a sosyal medyadan ırkçı saldırıda bulunan bir taraftara, iki ay hapis cezası verildi.

Haberin Devamı

İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'un kadrosunda yer alan Romaine Sawyers'a sosyal medyadan ırkçı saldırıda bulunan bir taraftara, iki ay hapis cezası verildi.

Birmingham Mahkemesi tarafından görülen davada, sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki hesabından Sawyers'a ırkçı içerikli mesaj atan İngiliz taraftar Simon Silwood'a iki ay hapis ve 500 sterlin para cezaları verildiği belirtildi.

Kararı veren bölge hakimi Briony Clarke, "Çevrim içi ırkçı saldırılara yer yoktur. Benim görüşüme göre, bu eylem çok açık bir şekilde hapis cezası gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl İngiltere Premier Lig'de yer alan West Bromwich Albion'un Manchester City'ye 5-0 yenildiği maçın ardından Silwood, söz konusu mesajı futbolcuya atmıştı.

Karayipler'de iki adadan oluşan federal bir ülke olan Saint Kitts ve Nevis'in vatandaşı Romaine Sawyers, bu sezon Stoke City'de kiralık olarak forma giyiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Romaine Sawyers#West Bromwich#Premier Lig