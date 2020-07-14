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Futbol
Haber Giriş: 14.07.2020 - 23:50,Son Güncelleme:

İngiltere'de çılgın sonuç: 8-0...

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İngiltere'de çılgın sonuç: 8-0...
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İngiltere Championship'te Wigan, Hull City'i 8-0 mağlup ederek günün flaş sonucuna imza attı.

İngiltere Championship'te son yılların en farklı maç sonuçlarından birine imza atıldı.

Wigan, sahasında konuk ettiği Hull City'i 8-0 mağlup ederek sansasyonel bir sonuç aldı. Wigan'a farklı galibiyeti getiren golleri Naismith, Moore (2), Dowell (3), Lowe ve Williams kaydetti.

Hull City, böylece tarihinde ikinci kez 8-0 mağlup olmuştu. Hull, daha önce en son 1911 yılında 8 fark yemişti. Wigan ise tarihinde ilk kez bir maçta 8 gol attı.

İngilterede çılgın sonuç: 8-0...

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