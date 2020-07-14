İngiltere'de çılgın sonuç: 8-0...

İngiltere Championship'te son yılların en farklı maç sonuçlarından birine imza atıldı.

Wigan, sahasında konuk ettiği Hull City'i 8-0 mağlup ederek sansasyonel bir sonuç aldı. Wigan'a farklı galibiyeti getiren golleri Naismith, Moore (2), Dowell (3), Lowe ve Williams kaydetti.

Hull City, böylece tarihinde ikinci kez 8-0 mağlup olmuştu. Hull, daha önce en son 1911 yılında 8 fark yemişti. Wigan ise tarihinde ilk kez bir maçta 8 gol attı.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!