İngiltere'de çatlak sesler var, Sırbistan'da Tadic kaptan koltuğunda! EURO 2024 iddaa oranları, son haberler, istatistikler...

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SIRBİSTAN

Macaristan'ın altında ve Karadağ'ın üzerinde, 5 takımlı grupta oynadığı 10 maçın sadece 4'ünü kazanarak EURO 2024'e katılma hakkı elde eden Sırbistan, hazırlık aşamasında da bir iyi bir kötü performans sergiledi.

Mart ayında Rusya'dan fark yiyip Güney Kıbrıs'ı 1-0 geçebilmişlerdi. Almanya'ya gelmeden önce de Avusturya'ya kaybedip İsveç'i farklı yendiler.

Kadroda 3 eksik göze çarpıyor...

Roma'nın 1 numarası Mile Svilar kaleci rotasyonunda olmayacak. Eldivenleri Vanja Milinkovic-Savic ya da Predrag Rajkovic'in giymesi bekleniyor.

Tecrübeli stoperlerden Matija Nastasic ve kanat alternatiflerinden Nemanja Radonjic, Almanya'da boy göstermeyecek.

Takımın kaptanlığını Fenerbahçe'den tanıdığımız Dusan Tadic yapıyor. 35 yaşındaki oyuncu tam 108 kez milli formayı giydi.

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Stoperde Strahinja Pavlovic'in partneri Nikola Milenkovic veya Nemanja Gudelj olacak.

Aleksandar Mitrovic ve Dusan Vlahovic'le gol arayacaklar. 2003'lü Peter Ratkov'a da dikkat!

İNGİLTERE

İtalya'nın da olduğu eleme grubunu yenilgisiz lider ve 8 maçta sadece 4 gol yiyerek tamamlayan İngiltere, Gelsenkirchen'e gelmeden önce Wembley'de şok bir İzlanda (hazırlık maçı) yenilgisi aldı.

TD Gareth Southgate'in Jack Grealish ve James Maddison'ı 26 kişilik kadroya dahil etmemesi çok tepki çekmişti, İzlanda yenilgisi sonrası tepkinin boyutu bir kat daha arttı.

Grealish ve Maddison dışında Harry Maguire (sakat) ile Curtis Jones (hoca tercihi) da kadroda olmayıp dikkat çeken isimlerden...

Kalede banko Jordan Pickford olacak. Luke Shaw şüpheli, sol bekte Kieran Trippier'i izleyebiliriz.

Stoper havuzu beklenti altında; "Marc Guehi & John Stones" ikilisi favori, Ezri Konsa ve Lewis Dunk yedekte bekleyecek.

Orta alanda "Declan Rice & Trent Alexander-Arnold" ortaklığı en olası senaryo...

Bukayo Saka'nın hazır olduğu bilgisi paylaşıldı. Harry Kane'in arkasında "Saka, Bellingham & Foden" üçlüsünü göreceğiz.

Bu sezon çıktığı 48 resmi maçta 42 gol katkısı (27 gol - 15 asist) yapan Cole Palmer yedekte oturacak.

"Sırbistan - İngiltere" EURO 2024 C Grubu maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sırbistan son 8 maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (1B 4M)

- 2023 yılında maç kaybetmeyen (8 maç) İngiltere, 2024 yılında oynadığı 4 maçın 2'sini kaybetti.

- Maçın İtalyan hakemi Daniele Orsato, bu sezon 28 resmi karşılaşmada görev yaptı. (132 sarı kart - 8 kırmızı kart - 5 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu!

%39'luk kesim İngilizlerin Almanya macerasına 3 puanla başlayacağını düşünüyor...

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%11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Misli'den yeni üyelere 50 TL + 50 TL hediye! Detaylar Misli'de... Hemen üye ol!

Bizim Çocuklar turnuvada başarılı olacak mı? Uğur Meleke yorumladı...