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GeriFutbol İngiltere'de Avrupa Süper Ligi öfkesi! Petr Cech Chelseali taraftarlara yalvardı...
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Futbol
Haber Giriş: 21.04.2021 - 00:54 | Son Güncelleme:

İngiltere'de Avrupa Süper Ligi öfkesi! Petr Cech Chelseali taraftarlara yalvardı...

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İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Chelsea, evinde ağırladığı Brighton'la 0-0 berabere kalırken maç öncesi Avrupa Süper Ligi'ni protesto eden Maviler'in taraflarları, takım otobüsünün stada girişine izin vermeyince devreye Petr Cech girdi.

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  • Petr Cech Chelseali taraftarlara yalvardı...
  • Petr Cech Chelseali taraftarlara yalvardı...
  • Petr Cech Chelseali taraftarlara yalvardı...
  • Petr Cech Chelseali taraftarlara yalvardı...
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Stamford Bridge'de oynanan karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererken müsabaka öncesinde Chelseali taraftarların Avrupa Süper Ligi protestosu vardı.

Maç öncesinde Stamford Bridge önünde toplanan Chelseali taraftarlar, kulübün Süper Lig'e girmesini protesto etti. Takım otobüsünün Stamford Bridge'e girmesine izin vermeyen öfkeli taraftarları ikna etmekse Petr Cech'e düştü.

Chelsea'nin teknik kadrosunda yer alan Çekyalı efsane, otobüsün önünü açmaları için kızgın taraftarların arasında girerek adeta yalvardı.

İngilterede Avrupa Süper Ligi öfkesi Petr Cech Chelseali taraftarlara yalvardı...

Cech, "Sizleri anlıyorum ama lütfen bize zaman verin" sözleriyle taraftarı ikna etmeye çalışırken bazı taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Bir süre sonra ikna olan Chelseali taraftarlar, takım otobüsünün stada girmesine izin verdi.

Öte yandan Chelsea, Manchester City ile birlikte Avrupa Süper Ligi'nden ayrılma kararı aldı.

İngilterede Avrupa Süper Ligi öfkesi Petr Cech Chelseali taraftarlara yalvardı...

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