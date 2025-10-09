×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İngiltere'de Alexander Sörloth çılgınlığı! Süper Lig devleriyle anılıyordu, 50 milyon euro...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Sörloth#Atletico
İngilterede Alexander Sörloth çılgınlığı Süper Lig devleriyle anılıyordu, 50 milyon euro...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2025 20:29

Süper Lig devleriyle transfer dönemi ismi anılan Alexander Sörloth için İngilitere'de dev bir teklif hazırlığı yapıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ismi anılan Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transfer sezonunun son gününde Isak'ın Liverpool'a gitmesiyle oluşan boşluğu doldurmak isteyen Newcastle nited'ın, Sötloth'un peşine düştüğü belirtildi.

DERBİDE İZLEDİLER

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Newcastle'ın gözlemcileri, Madrid derbisinde Sörlotrh'u tribünden izledi ve performansından etkilendi.

Gözden KaçmasınBafetimbi Gomisten Victor Osimhen itirafı: Fikir belirtmiştimBafetimbi Gomis'ten Victor Osimhen itirafı: 'Fikir belirtmiştim'Haberi görüntüle

50 MİLYON EUROLUK HAZIRLIK

İsak'ın satışından 150 milyon euro kazanan Newcastle United'ın, Norveçli golcü için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı vurgulandı.

İngilterede Alexander Sörloth çılgınlığı Süper Lig devleriyle anılıyordu, 50 milyon euro...

SICAK BAKIYOR

Haberin Devamı

Alexander Sörloth’un, yeniden Premier Lig’de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü. Atletico'da yıllık 3 milyon euro kazanan yıldız oyuncunun, uygun şartların oluşması halinde yıldız oyuncunun İngiltere’ye dönüşüne onay vereceği ifade ediliyor.

ATLETICO MADRID DE YATIRIM YAPMIŞTI

Atlético Madrid'in geçen yaz 32 milyon euro artı 10 milyon euro bedelle transfer ettiği Sörloth için ciddi bir bonservis talebinde bulunacağı bilgisi verildi.

Bu sezon Atletico de Madrid ile 8 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Sörloth#Atletico

BAKMADAN GEÇME!