İngiltere'de Alexander Sörloth çılgınlığı! Süper Lig devleriyle anılıyordu, 50 milyon euro...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ismi anılan Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Transfer sezonunun son gününde Isak'ın Liverpool'a gitmesiyle oluşan boşluğu doldurmak isteyen Newcastle nited'ın, Sötloth'un peşine düştüğü belirtildi.

DERBİDE İZLEDİLER

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre; Newcastle'ın gözlemcileri, Madrid derbisinde Sörlotrh'u tribünden izledi ve performansından etkilendi.

50 MİLYON EUROLUK HAZIRLIK

İsak'ın satışından 150 milyon euro kazanan Newcastle United'ın, Norveçli golcü için 50 milyon euroyu gözden çıkardığı vurgulandı.

SICAK BAKIYOR

Alexander Sörloth’un, yeniden Premier Lig’de forma giymeye sıcak baktığı öne sürüldü. Atletico'da yıllık 3 milyon euro kazanan yıldız oyuncunun, uygun şartların oluşması halinde yıldız oyuncunun İngiltere’ye dönüşüne onay vereceği ifade ediliyor.

ATLETICO MADRID DE YATIRIM YAPMIŞTI

Atlético Madrid'in geçen yaz 32 milyon euro artı 10 milyon euro bedelle transfer ettiği Sörloth için ciddi bir bonservis talebinde bulunacağı bilgisi verildi.

Bu sezon Atletico de Madrid ile 8 maça çıkan 29 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 2 gol kaydetti.