İngiltere'de 7 isim kadro dışında kaldı! Hazırlık maçında, Avusturya karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

İNGİLTERE

- Euro 2020'nin ev sahiplerinden İngiltere'de, TD Gareth Southgate 33 kişilik aday kadroyu 26'ya indirdi ve turnuva öncesi İngilizler ilk hazırlık maçında Avusturya'yı Riverside'da konuk edecek.

- Kaledeki alternatiflerden biri artık Aaron Ramsdale olmayacak. Daha önce hiç milli formayla sahaya çıkmamış Ben Godfrey ve Ben White da kesik yiyen 7 kişi içinde yer aldı.

- Orta saha ve hücumdaki bolluktan nasiplerini alanlar Jesse Lingard, James Ward-Prowse ve Ollie Watkins oldu. Mason Greenwood'un ise sakatlığı nedeniyle kupada boy gösteremeyeceği açıklandı.

- Peki elde kim kaldı? Harry Kane önderliğindeki hücumda Phil Foden, Mason Mount, Jadon Sancho gibi gençleri izleyeceğiz.

- İkinci kaptan Jordan Henderson, sakatlığı nedeniyle sezonun son 3 ayında forma giyememişti. Orta alanda Declan Rice ve Kalvin Phillips'le direnci yüksek tutacaklar.

- 4'lü savunma tercih edilirse sağ bekte Kyle Walker veya Reece James, sol bekte Luke Shaw veya Ben Chilwell görev yapacak.

- Forma giydiği 7 milli maçta sadece 1 kez kalesini gole kapatamayan Nick Pope diz ameliyatı olduğu için kadroda yer almıyor. Jordan Pickford olağan şüpheli ancak Dean Henderson'ın da gelişimi değerli...

- Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin final maçlarında oynayan Manchester City, Manchester United ve Chelsea forması giyen oyuncuların riske edilmesi beklenmiyor. 26 kişilik kadroda yer almasa da Lingard, Watkins ve Ward-Prowse bu maça özel maç kadrosunda yer alacak.

AVUSTURYA

- Avusturya da İngiltere gibi aday kadrodan bazı isimleri çıkarttı.

- TD Franco Foda; Heinz Lindner, Philipp Mwene, Husein Balic ve Adrian Grbic'le devam etmeyeceklerini açıkladı.

- Kafileyle birlikte Bad Tatzmannsdorf'tan Teeside'a gelen golcü Marko Arnautovic ve kaptan Julian Baumgartlinger'in durumları maç saati netleşecek.

- Orta alan alternatiflerinden Valentino Lazaro, sezon sonunda Dubai'ye gidip geldiği için İngiltere sınırlarına girdiği an karantinaya alındı. Mücadelede görev yapamayacak.

- Stuttgart ile geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 22 gole katkı (16 gol - 6 asist) yapan Sasa Kalajdzic'in gole en yakın isim olması bekleniyor.

- Orta alanda sorumluluk Wolfsburg forması giyen Xaver Schlager ile tecrübeli Stefan Ilsanker'de olacak. Kanatlarda da Christoph Baumgartner ve sürpriz bir şekilde Bayern'den ayrılıp Real Madrid'le sözleşme imzalayan David Alaba forma giyecek.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere'nin son 6 maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Avusturya'nın son 6 maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım en son 13 yıl 6 ay 16 gün önce karşılaşmış, Peter Crouch'ın kafa golüyle Viyana'da 1-0 kazanan İngiltere olmuştu.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu!

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İngiltere'nin kaptanı Harry Kane'in, 2020-21 sezonunda Premier Lig'de attığı tüm goller! İzleyelim...