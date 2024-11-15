×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İngiltere, Yunanistan'ı 3 golle devirdi! Uluslar Ligi'nde sonuçlar...

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Yunanistan#Uluslar Ligi
İngiltere, Yunanistanı 3 golle devirdi Uluslar Liginde sonuçlar...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 01:02

İngiltere, Uluslar Ligi'ndeki 5. maçında Yunanistan'ı 3-0 mağlup etti.

Haberin Devamı

UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. B Ligi'nde oynanan mücadeleyi İngiltere 3-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Watkins, 77. dakikada Vlachodimos(k.k.) ve 83. dakikada Curtis Jones kaydetti.

Bu sonuçla birlikte İngiltere ile Yunanistan'ın puanlar 12'ye yükseldi.

Günün diğer sonuçları;

Belçika 0-1 İtalya
Fransa 0-0 İsrail
İrlanda Cumhuriyet 1-0 Finlandiya
Kazakistan 0-2 Avusturya
Slovenya 1-4 Norveç
Ermenistan 0-1 Faroe Adaları
Kuzey Makedonya 1-0 Letonya

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Yunanistan#Uluslar Ligi

BAKMADAN GEÇME!