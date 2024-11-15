İngiltere, Yunanistan'ı 3 golle devirdi! Uluslar Ligi'nde sonuçlar...

Güncelleme Tarihi:
UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan ile İngiltere karşı karşıya geldi. B Ligi'nde oynanan mücadeleyi İngiltere 3-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Watkins, 77. dakikada Vlachodimos(k.k.) ve 83. dakikada Curtis Jones kaydetti.
Bu sonuçla birlikte İngiltere ile Yunanistan'ın puanlar 12'ye yükseldi.
Günün diğer sonuçları;
Belçika 0-1 İtalya
Fransa 0-0 İsrail
İrlanda Cumhuriyet 1-0 Finlandiya
Kazakistan 0-2 Avusturya
Slovenya 1-4 Norveç
Ermenistan 0-1 Faroe Adaları
Kuzey Makedonya 1-0 Letonya