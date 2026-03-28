Ä°ngiltere-Uruguay maÃ§Ä±nda kart krizi KÄ±rmÄ±zÄ±yÄ± unuttu derken, kart gÃ¶rdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼n akÅŸam Ä°ngiltere ile Uruguay hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. GÃ¼ney Amerika temsilcisinde ilk 11'de yer alan Fernando Muslera 90 dakika sahada kaldÄ±.

Ä°ngiltere 81. dakikada Ben White'Ä±n golÃ¼yle 1-0 Ã¶ne geÃ§erken 90+4. dakikada konuk ekip bir penaltÄ± kazandÄ±. Topun baÅŸÄ±na geÃ§en Federico Valverde'nin vuruÅŸund top filelere gitti ve skor 1-1'e geldi. Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmadÄ±.

Ä°KÄ° SARI KART GÃ–RDÃœ ATILMADI

Ã–te yandan mÃ¼cadelede Ã§ok ilgin bir olay yaÅŸandÄ±. Uruguay'da Manuel Ugarte ilk yarÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± bir faulÃ¼n ardÄ±ndan sarÄ± kart gÃ¶rdÃ¼. YÄ±ldÄ±z oyuncu 81. dakikada ise yaptÄ±ÄŸÄ± faul nedeniyle bir sarÄ± kart daha gÃ¶rdÃ¼, ancak oyundan atÄ±lmadÄ±.

Ã–NCE Ä°PTAL DEDÄ°LER

87. dakikada ise Teknik DirektÃ¶r Marcelo Bielsa tarafÄ±ndan oyundan alÄ±ndÄ±. ITVâ€™nin saha kenarÄ± muhabirlerine gÃ¶re dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ hakem, taraftarlarÄ± ÅŸaÅŸkÄ±na Ã§eviren bir kararla ikinci sarÄ± kartÄ±n iptal edildiÄŸini sÃ¶yledi.

SONRA KARAR DEÄžÄ°ÅžTÄ°

MaÃ§tan sonra ise hakemlerin aÃ§Ä±klamasÄ± bir kez daha deÄŸiÅŸti ve ilk sarÄ± kartÄ±n aslÄ±nda Ugarteâ€™ye deÄŸil, Jose Maria Gimenezâ€™e gÃ¶sterildiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. BÃ¶ylece biri iptal edilince, Ugarte maÃ§Ä± sanki hiÃ§ kart gÃ¶rmemiÅŸ gibi tamamlamÄ±ÅŸ oldu.

MAGUIRE Ä°SYAN ETTÄ°

Durumu ITVâ€™ye deÄŸerlendiren Harry Maguire ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Bize Ugarteâ€™ye iki sarÄ± kart gÃ¶sterildiÄŸi ve ikincisinin iptal edildiÄŸi sÃ¶ylendi. Bu bizim iÃ§in de ilk kez karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir durum. Åžimdi de Ugarteâ€™ye gÃ¶sterilen ilk sarÄ± kartÄ±n aslÄ±nda Gimenezâ€™e verildiÄŸi sÃ¶ylendi. Yani iki sarÄ± kart yerine, Ugarte hiÃ§ sarÄ± kart gÃ¶rmemiÅŸ oldu."





Ä°ngiltere-Uruguay maÃ§Ä±nÄ±n hakemi Sven Jablonski, iki kez sarÄ± kart gÃ¶sterdiÄŸi Manuel Ugarte'yi oyundan atmayÄ± unuttu.ðŸ˜…pic.twitter.com/00LIwz4BP4 â€” Spor Arena (@sporarena) March 28, 2026

