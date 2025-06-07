İngiltere tek attı, 3 aldı!

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Andorra ile İngiltere, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. maçında karşı karşıya geldi.

Tek golün çıktığı maçta kazanan 1-0'lık sonuçla İngiltere oldu.

İngilizlere galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Harry Kane attı.

Daha önce grupta çıktığı ilk iki maçı kazanan İngiltere, bu galibiyetle birlikte 3'te 3 yaparak puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Andorra ise 0 puan ile grubun sonunda yer aldı.

Grubun gelecek maçında Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Eylül ayında Andorra ile oynayacak.