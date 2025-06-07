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İngiltere tek attı, 3 aldı!

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#Dünya Kupası Avrupa Elemeleri#İngiltere#Harry Kane
İngiltere tek attı, 3 aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 20:59

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. maçında İngiltere, deplasmanda Andorra'yı 1-0 mağlup etti.

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Andorra ile İngiltere, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri K Grubu 3. maçında karşı karşıya geldi. 

Tek golün çıktığı maçta kazanan 1-0'lık sonuçla İngiltere oldu.

İngilizlere galibiyeti getiren tek golü 50. dakikada Harry Kane attı.

Daha önce grupta çıktığı ilk iki maçı kazanan İngiltere, bu galibiyetle birlikte 3'te 3 yaparak puanını 9 yaptı ve liderliğini sürdürdü. Andorra ise 0 puan ile grubun sonunda yer aldı. 

Grubun gelecek maçında Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, Eylül ayında Andorra ile oynayacak. 

 

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#Dünya Kupası Avrupa Elemeleri#İngiltere#Harry Kane

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