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İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 İngiltere Slovenya maçı canlı izle

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İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda EURO 2024 İngiltere Slovenya maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 10:40

EURO 2024 maçları bugün gerçekleşecek olan C Grubu karşılaşmalarından İngiltere - Slovenya müsabakası ile devam ediyor. Cologne Stadyumu'nda oynanacak maçı Clément Turpin yönetecek. İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekiyor. Peki, İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 İngiltere Slovenya maçı canlı izle ekranı....

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İngiltere ile Slovenya, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında karşı karşıya geliyor. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetirken, yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, müsabakada dördüncü hakem görevini üstlenecek. Maçın detayları EURO 2024 takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Slovenya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

EURO 2024 C Grubu İngiltere Slovenya maçı 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Guehi, Trippier, Pickford, Walker, Stones, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

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Slovenya: Drkusic, Bijol, Oblak, Karnicnik, Janza, Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko

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