İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 İngiltere Slovenya maçı canlı izle

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İngiltere ile Slovenya, UEFA EURO 2024 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçında karşı karşıya geliyor. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetirken, yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, müsabakada dördüncü hakem görevini üstlenecek. Maçın detayları EURO 2024 takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, İngiltere - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere Slovenya maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

EURO 2024 C Grubu İngiltere Slovenya maçı 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İngiltere: Guehi, Trippier, Pickford, Walker, Stones, Alexander-Arnold, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

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Slovenya: Drkusic, Bijol, Oblak, Karnicnik, Janza, Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar, Sporar, Sesko