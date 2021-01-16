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Futbol
Haber Giriş: 16.01.2021 - 13:14 | Son Güncelleme:

İngiltere, Rachid Ghezzal'ı konuşuyor! Beşiktaş'tan sonra...

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Sezon başında Beşiktaş'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, Süper Lig'deki performansıyla İngiltere'de de gündem oldu. İngiliz takımında Ghezzal pişmanlığı yaşanıyor...

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, Süper Lig'de sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig'de 11 maçta 8 asist yapan Ghezzal'ın performansı Leicester Mercury sitesinde de geniş yer buldu.

Ghezzal'ın performansıyla takımını Süper Lig'de zirveye çıkarırken Avrupa'nın da en üretken oyuncularından biri konumuna geldiği belirtildi. Bir önceki sezonu geçirdiği Fiorentina'da genelde kenardan gelen oyuncunun Beşiktaş formasıyla 12 maça ilk 11'de başlayarak bu alanda Fiorentina döneminin önüne geçtiği aktarıldı.

İngiltere, Rachid Ghezzalı konuşuyor Beşiktaştan sonra...

LEICESTER'IN 4 KANAT OYUNCUSUNDAN DAHA ÇOK KATKI VERDİ

Leicester Mercury'nin haberine Leicester City'nin 4 hücumcu kanat oyuncusunun Ghezzal kadar katkı sağlayamadıkları aktarıldı. Milli yıldızlarımızdan Cengiz Ünder, Harvey Barnes, Ayoze Perez ve Marc Albrighton'ın toplam 6 asist yapabildiklerine değinildi. (Fanatik)

İngiltere, Rachid Ghezzalı konuşuyor Beşiktaştan sonra...

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