İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon Arsenal! Hasret 22 yıl sonra sona erdi

İngiltere Premier Ligi'nde şampiyon belli oldu.

Ligin 37. haftasında Manchester City, deplasmanda Bournemouth ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 39. dakikasında Eli Junior Kroupi'nin attığı golle geriye düşen City, 90+5'te Haaland'ın attığı golle beraberliği yakaladı.

Maçta başka gol olmazken Manchester City, 1-1 berabere kaldı ve lider Arsenal 82 puanla; rakibinin 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

HASRET 22 YIL SONRA SONA ERDİ

'Topçular' en son 2003-2004 sezonunda Arsene Wenger yönetiminde The Invincibles (Yenilmezler) kadrosu adı verilen kadro ile şampiyon olmuştu. 22 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Arsenal, bu şampiyonluğuyla beraber 14. kez kupaya uzandı.

ARTETA'DAN İLK LİG ŞAMPİYONLUĞU

22 Aralık 2019 tarihinde takımın başına geçen Teknik Direktör Mikel Arteta, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu yaşadı. İspanyol çalıştırıcı, Londra ekibinde 2 İngiltere Süper Kupa ve 1 İngiltere Kupası şampiyonlukları elde etmişti.

Arteta yönetiminde Arsenal, Premier Lig’te 246 maç oynarken bu maçlarda 148 galibiyet, 48 beraberlik ve 50 mağlubiyet aldı. Bu sezon yüzde 61,4'lük galibiyet oranı yakalayan İspanyol teknik adam, Arsene Wenger dahil kulüp tarihindeki en yüksek galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör oldu.

DURAN TOPLAR BAŞROL OYNADI

Arsenal bu haftaya kadar 19 maçta penaltılar hariç duran toplardan gol buldu. Bu sezon köşe vuruşlarından 18 gol bulan Kuzey Londra temsilcisi, bu alanda yeni bir rekora da imza attı.

GÖZLER AVRUPA'YA ÇEVRİLDİ

Arteta yönetimindeki Arsenal, 30 Mayıs Cumartesi günü PSG ile UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayacak.

PEP GUARDIOLA YÖNETİMİNDE BİR İLK





Öte yandan Manchester City, 2016 yazından beri takımın başında yer alan Pep Guardiola yönetiminde ilk kez 2 sene üst üste Premier Lig'de mutlu sona ulaşamadı. İspanyol teknik adam, 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında kulübü şampiyonluğa taşımıştı.