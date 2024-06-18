×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

İngiltere Premier Lig'in 2024/25 sezonu fikstürü açıklandı! 16 Ağustos'ta başlıyor...

Güncelleme Tarihi:

#İngiltere#Premier Lig#Sporanasayfa
İngiltere Premier Ligin 2024/25 sezonu fikstürü açıklandı 16 Ağustosta başlıyor...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2024 15:40

Geçtiğimiz sezon kıyasıya bir yarışa sahne olan İngiltere Premier Lig'in 2024-2025 sezonu fikstürü resmen açıklandı.

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü açıklandı. Sezon 16 Ağustos’ta oynanacak Manchester United - Fulham karşılaşmasıyla başlayacak. Sezonun ilk haftasının en önemli karşılaşmasında Chelsea, son şampiyon Manchester City’i konuk edecek.

Gözden KaçmasınTürkiye Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Almanya kırmızı - beyaza büründü Mehter Marşı ve Ölürüm Türkiyem...Türkiye Gürcistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Almanya 'kırmızı - beyaza' büründü! Mehter Marşı ve Ölürüm Türkiyem...Haberi Görüntüle

Geride kalan sezonu 2’nci sırada tamamlayan Arsenal ise sezonu iç sahada oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasıyla açacak.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Arne Slot yönetiminde girecek olan Liverpool ise ligin yeni takımlarından Ipswich Town’a konuk olacak.

Premier Lig’de sezonun ilk hafta fikstürü şu şekilde;

16 AĞUSTOS CUMA

22:00 Manchester United - Fulham

17 AĞUSTOS CUMARTESİ

14:30 Ipswich Town - Liverpool
17:00 Arsenal - Wolverhampton
17:00 Everton - Brighton
17:00 Newcastle United - Southampton
17:00 Nottingham Forest - AFC Bournemouth
19:30 West Ham - Aston Villa

Haberin Devamı

18 AĞUSTOS PAZAR

16:00 Brentford - Crystal Palace
18:30 Chelsea - Manchester City

19 AĞUSTOS PAZARTESİ

22:00 Leicester City - Tottenham

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Premier Lig#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!