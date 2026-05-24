İngiltere Premier Lig'de sezon sona erdi: Avrupa potası ve küme düşenler belli oldu!

Haberin Devamı

İngiltere Premier Lig'de 2025-26 sezonu sona ererken, son hafta karşılaşmalarının ardından hem küme düşen ekipler hem de Avrupa kupalarına katılacak takımlar kesinleşti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ POTASI BELLİ OLDU

Sezonun en büyük hikayesini yazan Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. Londra temsilcisi, son haftada Crystal Palace'ı 2-1 mağlup ederek 85 puanla zirvede tamamladı.

Şampiyon Arsenal ile birlikte Manchester City, Manchester United, Aston Villa ve Liverpool gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek takımlar oldu.

AVRUPA BİLETİ ALAN DİĞER TAKIMLAR

Avrupa kupalarına katılım hakkı elde eden diğer ekipler de belli oldu. Bournemouth ligi 6. sırada tamamlarken, Sunderland 7. basamakta yer aldı ve iki ekip de UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

Haberin Devamı

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun formasını giydiği Brighton & Hove Albion ise sezonu 8. sırada bitirerek UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

KÜME DÜŞENLER NETLEŞTİ

Ligin alt sıralarında ise dramatik bir yarış yaşandı. Burnley ile Wolverhampton sezonu düşme hattında tamamlayarak Premier League’e veda etti.

Son haftaya umutlu giren West Ham United, sahasında Leeds United’ı 3-0 mağlup etmesine rağmen istediğini alamadı. Tottenham'ın Everton karşısında aldığı 1-0’lık galibiyet sonrası Londra ekibi küme düşen son takım oldu.

Premier Lig'de günün sonuçları;

Brighton 0-3 Manchester United

Burnley 1-1 Wolverhampton

Crystal Palace 1-2 Arsenal

Fulham 2-0 Newcastle United

Liverpool 1-1 Brentford

Manchester City 1-2 Aston Villa

Not.Forest 1-1 Bournemouth

Sunderland 2-1 Chelsea

Tottenham 1-0 Everton

West Ham 3-0 Leeds United