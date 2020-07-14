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İngiltere Premier Lig'de pozitif vaka! Koronavirüs...
İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Premier Lig'den yapılan açıklamada, 6-12 Temmuz tarihlerinde oyuncu ve personele uygulanan 2 bin 71 test sonucundan birinin pozitif çıktığı belirtildi.
Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.
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