İngiltere Premier Lig'de pozitif vaka! Koronavirüs...

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 6-12 Temmuz tarihlerinde oyuncu ve personele uygulanan 2 bin 71 test sonucundan birinin pozitif çıktığı belirtildi.



Testi pozitif çıkan futbolcu ya da kulüp yetkilisi 7 gün karantinada kalırken, protokoller gereği ismi açıklanmıyor.

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