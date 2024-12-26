İngiltere Premier Lig'de 3 kritik maç oynanacak, Şampiyon Oranlar Misli'de olacak!

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İngiltere Premier Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam edecek. Liverpool'un liderliğiyle ilerleyen sezonda haftanın açılış maçı Manchester City - Everton olacak.

Son dönemdeki kötü performansına nokta koymak isteyen Manchester City, Everton'ı konuk edecek. Manchester City Stadyumu'nda oynanacak olan ve TSİ 15.30'da başlayacak müsabakayı hakem Simon Hooper yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester City: Ortega; Walker, Akanji, Ake, Gvardiol; De Bruyne, Kovacic; Savinho, Foden, Doku; Haaland.

Everton: Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Gueye, Mangala, Doucoure, Ndiaye; Calvert-Lewin

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Manchester City, ligde oynadığı son 8 maçın sadece 1’ini kazanabildi.

Everton, ligde oynadığı son 7 maçın 6’sında gol atamadı.

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İki takım arasındaki son 10 maçın 9’unu Manchester City kazandı.

ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Manchester City galibiyetine 1.21, beraberliğe 4.85, Everton galibiyetine ise 7.25 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %12’si tercihini Manchester City’den yana kullanıyor.

MANCHESTER CITY KRİZDEN ÇIKMAK İSTİYOR

Premier Lig'de oynadığı son 8 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Manchester City, diğer müsabakaların hepsinde puan kaybı yaşadı. 1 maçını beraberlikle tamamlayan Guardiola'nın öğrencileri, 6 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Son 3 maçını kazanamayan City, lider Liverpool'un 12 puan gerisinde 27 puanla 7. basamakta yer alıyor.

EVERTON ÇIKIŞ PEŞİNDE

Premier Lig'deki son 3 maçında yenilmeyen ancak bir galibiyet serisi oluşturmayı hedefleyen Everton, Manchester City'nin kötü gidişatından faydalanıp 3 puanı cebine koymayı planlıyor.

Şu ana kadar 16 puan toplayabilen Everton, 15. basamakta yer alıyor.

CHELSEA, FULHAM KARŞISINDA

Premier Lig'de günün bir diğer maçında Chelsea ile Fulham, TSİ 18.00'de karşı karşıya gelecek. Stamford Bridge'de oynanacak olan müsabakayı hakem Samuel Barrott yönetecek.

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MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; Gusto, Tosin, Colwill, Cucurella; Enzo, Caicedo; Pedro Neto, Palmer, Madueke; Jackson

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Cairney, Pereira, Iwobi; Wilson, Jimenez, Adama

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Chelsea oynadığı son 9 resmi maçta 8 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Fulham’ın oynadığı son 10 lig maçının 8’inde karşılıklı goller oldu.

Chelsea’nın oynadığı son 7 resmi maçın 6’sı 2,5 gol üstü skorla bitti.

ŞAMPİYON ORAN MİSLİ'DE

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta Chelsea zaferine 1.32, beraberliğe 4.49, Fulham galbiyetine ise 5.18 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİ HANGİ TAKIMI TERCİH EDİYOR?

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %32’si Chelsea’yi 3 puana yakın görüyor.

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TAKİBE DEVAM ETMEYİ PLANLIYOR

Sezon başında yaptığı transferlerle spor kamuoyu tarafından eleştirilen ancak daha sonra teknik direktör Enzo Maresca'nın oynattığı oyunla üst üste galibiyetler alan Chelsea, ligdeki son maçında Everton deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

35 puanla 2. sırada yer alan Chelsea, Fulham karşısında kayıp yaşamadan lider Liverpool'u takibini sürdürmeyi hedefliyor.

FULHAM BERABERLİĞE ABONE

Premier Lig'in en çok berabere kalan (7 maç) takımlarından biri olan Fulham, Chelsea deplasmanında galibiyet arıyor. Son 3 maçı da beraberlikle noktalanan Fulham, 25 puanla 9. basamakta yer alıyor.

LIVERPOOL FARKI AÇMA HEDEFİNDE

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Günün diğer maçında lider Liverpool, Leicester City'i konuk edecek. Anfield Road'da oynanacak olan ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı Darren Bond yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Jones, Jota; Nunez.

Leicester City: Ward; Okoli, Coady, Faes; Justin, Winks, Soumare, Kristiansen; Buonanotte, El Khannouss; Daka.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Liverpool, Leicester City ile oynadığı son 12 maçta 10 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Leicester City’nin oynadığı son 11 maçın 10’u 2,5 gol üstü skorla bitti.

Liverpool oynadığı son 21 resmi maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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Leicester City deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

ŞAMPİYON ORAN

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla bu maçta beraberliğe 11.78, Leicester City galibiyetine ise 17.85'lik oran veriliyor. Ayrıca "Liverpool İlk Yarıyı Kazanır" seçeneğinin de 1.25 oranı var.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Bu maça oynayan Misli üyelerinin %23’ü Liverpool’un ilk yarıdan üstünlüğü kurmasını bekliyor.

ARNE SLOT İLE BAMBAŞKA

Bu sezona teknik direktör Arne Slot yönetiminde başlayan Liverpool, geçtiğimiz yılın aksine çok daha üstün bir performans sergiliyor. Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında da zirvede yer alan Kırmızılar, Leicester'ı mağlup ederek Premier Lig'deki liderliğini de sürdürmeyi hedefliyor.

Liverpool, Premier Lig'de 1 maçı eksik olmasına rağmen geride kalan 17 haftada topladığı 39 puanla en yakın rakibinin 4 puan önünde zirvede bulunuyor.

LEICESTER BUHRANDAN ÇIKABİLECEK Mİ?

Premier Lig'de şu ana kadar oynadığı 17 maçta 9 yenilgi alan Leicester, yeni teknik direktörü Ruud van Nistelrooy ile çıkış arıyor. Son 3 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Leicester, düşme hattının 1 sıra üstüne 17. basamakta 14 puanla yer alıyor.