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GeriFutbol İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 16:01 | Son Güncelleme:

İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi

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İngiltere Premier Lig'de 18 koronavirüs vakası tespit edildi
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İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 18 kişinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamada, 21-27 Aralık'ta uygulanan bin 479 test sonucunda 18 pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Protokoller gereği isimleri açıklanmayan futbolcu ya da kulüp çalışanlarının izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

İngiltere Premier Ligde 18 koronavirüs vakası tespit edildi

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