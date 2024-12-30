İngiltere Premier Lig heyecanı Misli'de yaşanacak!

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İngiltere Premier Lig'de 19. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Günün öne çıkan maçında Ipswich Town ile Chelsea kozlarını paylaşacak. TSİ 22.45'te oynanacak olan maçı hakem John Brooks yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Ipswich Town: Muric; O'Shea, Greaves, Burgess, Davis; Morsy, Cajuste; Chaplin, Hutchinson, Szmodics; Delap.

Chelsea: Sanchez; Gusto, Tosin, Colwill, Cucurella; Enzo, Caicedo; Madueke, Palmer, Joao Felix; Nkunku.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Chelsea, Ipswich Town deplasmanında oynadığı son 5 lig maçını kazanamadı.

Ipswich Town bu sezon sahasında oynadığı 9 lig maçını da kazanamadı.

Chelsea’nin ligde oynadığı son 13 maçın 11’inde karşılıklı goller oldu.

Ipswich Town ile Chelsea arasında oynanan son 7 resmi maçın 6’sı 2,5 gol üstü skorla bitti.

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ŞAMPİYON ORAN FARKIYLA...

Misli'de Şampiyon Oran farkıyla Ipswich Town galibiyetine 6.25, beraberliğe 4.78, Chelsea zaferine ise 1.25 oran veriliyor.

MİSLİ ÜYELERİNİN TERCİHİ

Ipswich Town – Chelsea maçına oynayan Misli üyelerinin %59’u Chelsea’nin galip gelmesini bekliyor.

IPSWICH BUHRANDA

Premier Lig'deki son 2 maçından yenilgiyle ayrılan ve küme düşme hattından kurtulmak isteyen Ipswich Town, Chelsea'yi yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Şu ana kadar geride kalan 18 maçta 12 puan toplayabilen Ipswich, 19. basamakta yer alıyor.

CHELSEA GEÇEN HAFTA ŞOKU YAŞADI

Geçtiğimiz hafta Fulham'ı konuk eden Chelsea, sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı ve son 2 maçından 1 puan çıkarabildi.

35 puanla 4. sırada yer alan Londra ekibi, uzun süredir ligi 2. sırada götürüyordu. Chelsea, Ipswich deplasmanından 3 puan çıkararak zirve iddiasını devam ettirmek istiyor.

MANU, NEWCASTLE KARŞISINDA

Günün son maçında Manchester United ile Newcastle United karşı karşıya gelecek. Old Trafford'da oynanacak karşılaşma saat 23:00'da başlayacak.

SON 5 MAÇTA 4 MAĞLUBİYET

Ruben Amorim ile beklediği çıkışı gösteremeyten Manchester United, ligde oynadığı son 5 maçın 4'ünü kaybetti. United bu süreçte yalnızca Manchester City'yi mağlup etti.

18 maçta 22 puan toplayan Manchester United, ligde 14. sırada bulunuyor.

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Ligde son 3 maçını kazanan Newcastle United ise çıkışını Old Trafford deplasmanında da sürdürmek istiyor. 18 maçta 29 puan toplayan Eddie Howe'un takımı 7. sırada bulunuyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Manchester United’ın oynadığı son 6 resmi maçının 5’i 2,5 gol üstü skorla bitti.

- Newcastle United son 4 resmi maçını kazanmayı başardı. Bu maçlarda sadece 1 gol yedi.

- Manchester United’ın oynadığı son 5 resmi maçın 4’ü 2-3 gol arasında skorla bitti.

- Newcastle United’ın son 6 resmi maçın 5’i 3,5 gol üstü skorla sona erdi.

ŞAMPİYON ORAN MİSLİ'DE

Şampiyon Oran farkıyla Misli'de bu maçta Manchester United galibiyetine 2.43; beraberliğe 3.21; Newcastle United galibiyetine ise 2.25 oran veriliyor.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Manchester United – Newcastle United maçına oynayan Misli üyelerinin %14’ü Newcastle United’ın galip gelmesini beklerken, %7’si karşılaşmayı Manchester United’ın kazanmasını bekliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Manchester United: Onana, Yoro, Maguire, Martinez, Mazraoui, Casemiro, Mainoo, Dalot, Amad Diallo, Hojlund, Garnacho

Newcastle United: Dubravka, Livramento, Schar, Burn, Hall, Guimaraes, Tonali, Joelinton, Jacob Murphy, Isak, Gordon

ASTON VILLA'NIN KONUĞU BRIGHTON

Günün bir diğer maçında Aston Villa, Brighton'ı konuk ediyor. Mücadele saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Craig Pawson düdük çalacak

BRIGHTON 3 PUANA HASRETE KALDI

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Ligde ilk 18 haftada 26 puan toplayan Brighton, son 6 maçta galibiyet yüzü görmedi. Hürzeler'in öğrencileri, bu süreçte 2 mağlubiyet, 4 beraberlik alabildi.

EVİNDE ÇOK FARKLI

Aston Villa ise deplasmanlarda kayıplar yaşasa da evindeki son 3 mücadeleyi kazanmayı başardı. İlk 18 maçta 28 puanı cebine koyan Unai Emery'nin takımı, ligde 9. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Konsa, Diego Carlos, Pau Torres, Digne; McGinn, Kamara, Onana, Tielemans, Rogers; Watkins

Brighton: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; O'Riley, Baleba; Minteh, Rutter, Mitoma; Joao Pedro

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Aston Villa’nın oynadığı son 7 resmi maçın 6’sı 2,5 gol üstü skorla bitti.

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Brighton’ın oynadığı son 16 resmi maçın 14’ünde karşılıklı goller oldu.

Aston Villa ile Brighton arasında oynanan son 6 lig maçının 5’ini Aston Villa kazandı.

Brighton son 6 lig maçında 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı.

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu mücadelede kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli, Aston Villa galibiyetine 1.869 oran veriyor. Beraberliğe 3.31 oran verilirken Brighton'ın galibiyetine ise 2.96 oran veriliyor.

Aston Villa-Brighton maçına oynayan Misli üyelerinin %34’ü Aston Villa’nın galip gelmesini bekliyor.