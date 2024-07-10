İngiltere penaltılarda verilerden yararlandı! Acele etmeyen kazanıyor

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Penaltı kullanmak artık bir sanat. İngiltere Milli Takımı da bu sanatı en güzel şekilde icra edebilmek için hem çok çalıştı hem de bilimsel verilerden yararlandı. Özellikle Ivan Toney’nin vuruş şekli ve soğukkanlı yaklaşımı İngilizlerin beyaz noktadaki güvenini daha da artırdı. Peki İngilizler Avrupa Futbol Şampiyonası’nda farklı olarak ne yaptı?

ACELE ETMEYEN KAZANIYOR

1- Buradaki önemli faktörlerden biri her oyuncunun hakemin düdüğünden sonra şut atmak için ne kadar beklediğiydi. Genellikle, İngiltere vuruşları yaparken düdükten sonra ortalama 0.28 saniye bekliyordu. Ama Toney 7, Trent Alexander-Arnold 6.5 ve Bukayo Saka 8 saniye bekledi. Çünkü veriler, ne kadar az acele ederseniz, o kadar başarılı olduğunuzu gösteriyordu.

HASSELBAiNK‘IN ETKiSi BÜYÜK

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2- İngiliz efsane Jimmy Floyd Hasselbaink‘ın oyuncularla penaltılar konusunda yaptığı çalışma başarıdaki bir diğer etki oldu. Baskı altında sakin kalma yeteneğini hem sahada hem kapalı kapılar ardında oyunculara aşıladı. Bellingham da “Hazırlığıma ve Jimmy Floyd Hasselbaink ile konuştuğum şeylere gerçekten güveniyordum” diyerek onun kendilerine kattıklarından övgüyle bahsetti.

4 KALECiYLE GiTMEK FARK YARATTI

3- son olarak turnuvaya dört kaleciyle gitmeleri oyuncuların çalışmalarına farklı bir boyut kattı. Jordan Pickford, Dean Henderson, Aaron Ramsdale ve Tom Heaton ile antrenman yapmak oyuncularda bakış açılarının gelişmesini sağladı. Bu sayede oyunda farklı avantajlar bulma güdülerini özellikle penaltı noktasında geliştirme şansı buldular.

iNGiLiZLER YARI FiNALiN HAKEMi ZWAYER’E ÖFKELi

İngiltere’de bugünkü yarı final maçına Felix Zwayer’in atanmasına büyük tepki var. İngiliz taraftarlar adı daha önce şike skandalına karışan Alman hakemin bu maçta düdük çalacak olmasını protesto ederken Jude Bellingham’ın Zwayer ile ilgili 3 yıl önce sarf ettiği sözler de yeniden gündeme geldi. O dönem Borussia Dortmund forması giyen Jude Bellingham, Bayern Münih’e 3-2 kaybettikleri tartışmalı maçın ardından “Oyundaki birçok karara bakabilirsiniz. Daha önce şike yapmış bir hakeme Almanya’daki en büyük maçı veriyorsunuz. Ne bekliyorsunuz?” demişti. Almanya Futbol Federasyonu’nu oa o zaman 18 yaşında olan Bellingham’a para cezası vermişti.

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ALMANLAR MAÇIN TEKRARINI iSTiYOR

300 binden fazla Alman taraftar, Anthony Taylor’ın UEFA hakem listesinden çıkarılması ve geçen cuma günü Almanya ile İspanya arasında oynanan Euro 2024 çeyrek final maçının tekrarlanması için bir imza kampanyası başlattı. İngiliz hakemin uzatmalar sırasında Marc Cucurella’nın eline çarpan topa penaltı vermemesinin ardından İspanya, Mikel Merino’nun 119. dakikada attığı golle yarı finale yükselmişti.

DECLAN RiCE KOŞUDA HERKESi SOLLAD

Konu kat edilen mesafeler olduğunda İngiliz oyuncu Declan Rice tüm rakiplerini geride bırakarak ilk sırada yer aldı. Rice 5 maçta 63.9 kilometreye ulaştı. Bu maç başına ortalama 12.8 gibi çok önemli bir rakam anlamına geliyor. Ona en yakın isim Granit Xhaka oldu. İsviçreli oyuncu toplam 62 km kat etti. Almanya’nın gözbebeği Kimmich ise onları 61 km ile takip etti.

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