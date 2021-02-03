İngiltere, Ozan Kabak'ı konuşuyor! İlk maçında dev rakip...

Spor Arena Dış Haber | Liverpool, Schalke'den milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı satın alma opsiyonu ile kiralarken genç futbolcu imzanın ardından İngiltere'de en çok konuşulan transferlerin başında geldi.

İngiliz Daily Mail, Ozan Kabak hakkında bir değerlendirme yazısı yazarken futbolcunun öne çıkan özelliklerini okuyucularına aktardı. Ozan için 'B+' notunu veren gazete, Ozan'ın ikili mücadeleler, topla buluşma, top uzaklaştırma gibi konularda oldukça iyi olduğunu belirtti.

Ozan'ın Schalke'den eski teknik direktörü David Wagner'in Jürgen Klopp ile yakın arkadaş olduğu ve Wagner'in Ozan için referans olduğunun da altı çizildi.

''LIVERPOOL'UN İHTİYACI OLAN FUTBOLCU''

Sky Sports ise Ozan Kabak transferi için ''Liverpool çok zekice bir transfer yaptı. Ozan gibi genç ve potansiyelli bir defans oyuncusunu çok ucuza kiraladı, eğer beğenmeleri halinde bonservisini de satın alacaklar. Ozan, fiziksel olarak güçlü, agresif, hava toplarında etkili bir stoper. Liverpool'un ihtiyacı olan bir futbolcuydu.'' sözlerini kullandı.

İLK MAÇI MANCHESTER CITY'E KARŞI!

Öte yandan Ozan Kabak'ın Liverpool'daki ilk maçının Manchester City'e karşı olması bekleniyor. Dail Mail, 7 Şubat'ta Liverpool ile Manchester City arasında oynanacak dev maçın muhtemel 11'lerini yazarken Liverpool savunma hattının Ozan Kabak - Fabinho şeklinde olacağını belirtti.

''BENİM İÇİN BİR HAYALDİ''

Liverpool ile sözleşme imzaladıktan sonra kulüp televizyonuna ilk röportajını veren Ozan, "Burada olduğum için heyecanlı ve mutluyum. Bir an önce sahaya çıkarak kendimi göstermek istiyorum. Her zaman bu kulübe gelmek ve bu etkileyici statta harika taraftar önünde oynamak istemiştim. Benim için bir hayaldi ve hayalim gerçeğe dönüştü." ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir futbolcu olmayı hedeflediğini kaydeden 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Kendimi çok geliştirmem gerek. Yeteneğim var ama daha fazla gelişim göstererek takıma girmeliyim. Takımda birçok üst seviye oyuncu var. Ben de antrenman ve maçlarda daha fazla çalışarak takıma yardım etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

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