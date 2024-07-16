İngiltere Milli Takımı'nda bir devir sona erdi: Gareth Southgate istifa etti!

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te İspanya ile final oynayan İngiltere, rakibine 2-1 mağlup olmuş ve turnuvayı 2. sırada tamamlamıştı.

İngiltere Milli Takımı'na oynattığı futbol ve oyuncu tercihleriyle çokça eleştirilen teknik direktör Gareth Southgate, görevinden istifa etti.

"HAYATIMIN ONURUYDU"

Tecrübeli teknik adam ayrılık açıklamasında, "Gururlu bir İngiliz olarak İngiltere Milli Takımı'nı yönetmek hayatımın onuru oldu. Bu görev benim için her şey demekti ve her şeyimi verdim. Ancak artık depişim ve yeni bir sayfa açmanın zamanı geldi. Görevimden ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

ÜST ÜSTE 2 KEZ FİNAL OYNATTI

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İngiltere Milli Takımı'nın başına 2016 yılında geçen 53 yaşındaki çalıştırıcı, ekibine EURO 2020 ve EURO 2024'te final oynatmasına rağmen şampiyonluğa ulaşamadı.

2022 Dünya Kupası'nda ise çeyrek finale yükselen Southgate yönetimindeki İngiltere, Fransa'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.