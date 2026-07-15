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İngiltere mi, Arjantin mi?

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#Dünya Kupası 2026#Arjantin#İngiltere
İngiltere mi, Arjantin mi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2026 07:00

2026 Dünya Kupası'nın ikinci finalisti bu gece belli olacak. 1883’ten beri süren Falkland Adaları kavgası nedeniyle birbirleriyle oynadıkları her maçı ‘ayrı bir olay’ olan İngiltere ile Arjantin’in mücadelesinde gözler, 8 golü bulunan Lionel Messi ile 6’şar gol atan Harry Kane ve Jude Bellingham’ın üzerinde olacak.

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2026 Dünya Kupası’nda ikinci finalist bu gece İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak yarı final maçıyla belli olacak. Atlanta Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak müsabakayı ABD’li İsmail Elfath yönetecek. İngiltere’de cezalı olan Jarell Qansah yok, Arjantin ise tam kadro.

Turnuvada oynadığı 6 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran İngiltere’de Harry Kane ve Jude Bellingham’ın 6’şar golü bulunuyor.

17 gol atan Tangocular’da ise gözler Lionel Messi’nin üzerinde olacak. 8 golü bulunan efsane futbolcu, son oynadığı İsviçre maçında suskun kalmıştı. Bugüne dek Dünya Kupası karşılaşmalarında toplam 21 gol atan Messi, organizasyon tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

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Muhtemel 11'ler;

İngiltere: Pickford, Konsa, Stones, Guehi, Oreilly, Rice, Anderson, Saka (Madueke), Bellingham, Gordon, Kane.

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Arjantin: E.Martinez, Molina, Romero, L.Martinez, Tagliafico, Parades, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez.

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#Dünya Kupası 2026#Arjantin#İngiltere

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