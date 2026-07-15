İngiltere mi, Arjantin mi?

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2026 Dünya Kupası’nda ikinci finalist bu gece İngiltere ile Arjantin arasında oynanacak yarı final maçıyla belli olacak. Atlanta Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak müsabakayı ABD’li İsmail Elfath yönetecek. İngiltere’de cezalı olan Jarell Qansah yok, Arjantin ise tam kadro.

Turnuvada oynadığı 6 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran İngiltere’de Harry Kane ve Jude Bellingham’ın 6’şar golü bulunuyor.

17 gol atan Tangocular’da ise gözler Lionel Messi’nin üzerinde olacak. 8 golü bulunan efsane futbolcu, son oynadığı İsviçre maçında suskun kalmıştı. Bugüne dek Dünya Kupası karşılaşmalarında toplam 21 gol atan Messi, organizasyon tarihinin en golcü oyuncusu konumunda.

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Muhtemel 11'ler;

İngiltere: Pickford, Konsa, Stones, Guehi, Oreilly, Rice, Anderson, Saka (Madueke), Bellingham, Gordon, Kane.

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Arjantin: E.Martinez, Molina, Romero, L.Martinez, Tagliafico, Parades, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez.