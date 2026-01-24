İngiltere macerası kısa sürdü: Masuaku'nun yeni takımı belli oldu!

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon sonunda Beşiktaş'la olan sözleşmesi sona eren ve yaz transfer döneminde Siyah-beyazlı takımdan ayrılarak Premier Lig ekibi Sunderland'in yolunu tutan Arthur Masuaku'nun ikinci Premier Lig macerası erken sona erdi.

İngiliz ekibinde geçirdiği 5 aylık süreçte yalnızca 4 maçta şans bulan 32 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bek, sadece 217 dakika sahada kalabildi.

FRANSA'YA DÖNÜYOR

Foot Mercato'nun haberine göre; Fransa Ligue 1 ekiplerinden RC Lens, Arthur Masuaku'nun kiralık transferi için Sunderland ile anlaşmaya vardı.

Fransa doğumlu olan ve profesyonel kariyerine Valenciennes FC'de başlamadan önce beş yıl Lens akademisinde eğitim alan Masuaku için bu bir 'eve dönüş' olacak.

ŞAMPİYONLUĞA OYNUYORLAR!

Fransa Ligue 1'de sezonun flaş takımı olan Lens, 45 puanlı lider (maç fazlasıyl) PSG'nin ardından 43 puanla 2. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takım ligdeki ilk ve tek son şampiyonluğunu 29 yıl önce yaşamıştı.

MASUAKU'NUN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Üç sezon Beşiktaş forması giyen Masuaku, siyah-beyazlı takımda 108 maça çıkmış ve 3 gol - 18 asist üretmişti.