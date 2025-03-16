İngiltere Lig Kupası'nda şampiyon Newcastle United!

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Liverpool ile Newcastle United, İngiltere Lig Kupası Finali'nde kozlarını paylaştı.

Wembley Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Newcastle United 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Newcastle United'a şampiyonluğu getiren golleri, 45+1. dakikada Dan Burn ve 52. dakikada Alexander Isak kaydetti.

Liverpool'un ise tek sayısını 90+4'te Federico Chiesa attı.

Eddie Howe yönetimindeki Newcastle United, bu sonuçla birlikte tarihinde ilk kez Lig Kupası'nı kazanmış oldu.

Öte yandan Newcastle United, müzesindeki son kupayı 1955'te kaldırmıştı.