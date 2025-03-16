İngiltere Lig Kupası’nda Final Heyecanı! Liverpool ile Newcastle United karşı karşıya…

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Hafta içinde Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında evinde PSG’ye penaltılarda elenerek hayal kırıklığı yaşayan Liverpool, bu finali kazanarak taraftarını teselli etme amacında olacak. Bugün saat 19:30’da bir final geleneği olarak her zaman olduğu gibi Wembley’de oynanacak mücadeleyi hakem John Brooks yönetecek. Eğer 90 dakikada eşitlik bozulmazsa kazananı uzatmalar; orada da eşitlik bozulmazsa penaltılar belirleyecek.

LIVERPOOL’DA HEDEF SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLAMAK!

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunda PSG’ye, FA Cup’ta ise 4. turda Championship ekibi Plymouth’a elenen Arne Slot’un öğrencileri, Premier Lig’de ikinci Arsenal’in 15 puan önünde 70 puanla lider durumda bulunuyor. Kalan haftalarda büyük bir sürpriz olmadığı takdirde ligde sezonu şampiyon tamamlayacak olan Kırmızılar, Lig Kupası’nı da kazanarak sezonu dubleyle kapatmak istiyor. Lig Kupası'nı 10 kez kazanan Liverpool, bu alanda zirvede yer alıyor. Aynı zamanda Liverpool, bu finali kazandığı takdirde son 4 sezonda 3. kez bu kupada zafere ulaşmış olacak. Liverpool, geçen sezon Lig Kupası finalinde Chelsea’yi uzatmalarda Virgil van Dijk’ın attığı golle 1-0 mağlup etmişti.

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NEWCASTLE’DA HEDEF 56 SENELİK KUPA HASRETİNİ SONLANDIRMAK!

Bu sezon Avrupa’da mücadele etmeyen ve FA Cup’ta da 5. turda Brighton’a elenen Eddie Howe’ın öğrencileri ise Premier Lig’de 47 puan ve 1 maç eksiğiyle beşinci Manchester City’nin arkasında altıncı sırada bulunuyor. Ligde şu anda Avrupa potasında bulunan siyah-beyazlılar, Lig Kupası’nı kazanarak bu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürmek ve 56 senelik kupa kazanamama hasretine son vermek istiyor. Newcastle United’ın son kazandığı kupa 1968-69 sezonundaki Fuar Şehirleri Kupası’ydı. Newcastle, Lig Kupası’nda 2 sezon önce final oynamış ve Manchester United’a 2-0 mağlup olarak mutlu sona ulaşamamıştı.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU

Liverpool, Lig Kupası’na 3. turdan başladı ve West Ham’ı eledi. Sonrasında son 16 turunda Brighton’ı, çeyrek finalde Southampton’ı ve yarı finalde ise 2 maç sonunda Tottenham’ı toplamda 4-1’lik skorla eleyerek finale geldi. Newcastle United ise Lig Kupası’na 2. turdan başladı ve Nottingham’ı eledi. 3. turda Wimbledon’ı, son 16 turunda Chelsea’yi, çeyrek finalde Brentford’ı ve yarı finalde de 2 maç sonunda Arsenal’ı toplamda 4-0’lık skorla eleyerek finale yükseldi.

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TARİHTE NET ÜSTÜN TARAF LIVERPOOL

İki takım arasındaki rekabet 1898 yılına dayanıyor. O tarihten bu yana oynanan 183 resmi maçta Liverpool’un çok ciddi bir üstünlüğü bulunuyor. Bu maçlarda Liverpool’un 91, Newcastle’ın 48 galibiyeti bulunurken, 44 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Son dönemde oynanan karşılaşmalarda da Liverpool’un ezici üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım arasında oynanan son 10 maçta, Liverpool’un 7 galibiyeti bulunurken, 3 maç da berabere bitti. Newcastle’ın Liverpool’a karşı aldığı son galibiyet 2015 yılındaydı.

TAKIMLARDAKİ SON DURUM

Kritik final öncesi iki takımın da bazı eksikleri var. Liverpool’da Conor Bradley, Joe Gomez ve Tyler Morton gibi sakat oyuncuların yanına son PSG maçında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Trent Alexander-Arnold da eklendi. Yıldız sağ bek, ayak bileği sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Newcastle ise sakatlıkları süren Lewis Hall, Sven Botman ve Jamal Lascelles’in yanı sıra Brighton’a karşı oynanan FA Cup 5. tur maçında kırmızı kart gören ve cezası bu maçta da geçerli olacak olan Anthony Gordon’dan yararlanamayacak.

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MUHTEMEL 11’LER

LIVERPOOL: Alisson; J.Quansah, I.Konate, van Dijk, A.Robertson; R.Gravenberch, A.Mac Allister; M.Salah, D.Szoboszlai, C.Gakpo; L.Diaz

NEWCASTLE UNITED: M.Dubravka; K.Trippier, F.Schar, D.Burn, T.Livramento; B.Guimaraes, S.Tonali, Joelinton; J.Murphy, A.Isak, H.Barnes

DEV MAÇIN HEYECANI ŞAMPİYON ORAN FARKI İLE MİSLİ'DE!

Bu zorlu maçın heyecanı yine Şampiyon Oranlarla Misli'de yaşanacak. Karşılaşmada Şampiyon Oranlar ile birlikte Liverpool’un galibiyetine 1.52 yerine 1.56, beraberliğe 3.50 yerine 3.69 oran veriliyor. Newcastle United galibiyetinin oranı ise 4.08 yerine 4.30 olarak gösteriliyor.

*** Oranlar değişiklik gösterebilir.

TEK MAÇTAN YATANLARA %10 MİSLİ PUAN HEDİYE

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Misli, kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni üyelere 500 TL kampanyasından sonra şimdi de tek maçtan yatanlara özel bir kampanya sunuyor. Misli’de tüm üyeler, tek maçtan yattıkları takdirde yatırdıkları miktarın %10’unu almaya hak kazanıyor. Kampanya ile ilgili detaylar Misli’de…