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GeriFutbol İngiltere Lig Kupası'nda 4 takım çeyrek finale yükseldi
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 00:02 | Son Güncelleme:

İngiltere Lig Kupası'nda 4 takım çeyrek finale yükseldi

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İngiltere Lig Kupası'nda 4 takım çeyrek finale yükseldi
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İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonunda Newcastle United, Manchester City, Everton ve Manchester United, çeyrek finale yükseldi.

Tek maç eleme usulü oynanan kupanın 4. turunda, 4 maç sona erdi.

Öne çıkan karşılaşmada, Manchester City, 35. ve 49. dakikalarda Raheem Sterling, 65. dakikada Ferran Torres'in golleriyle Burnley'yi 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Manchester City'nin yanı sıra Newcastle United, Everton ve Manchester United adlarını çeyrek finale yazdıran takımlar oldu.



- Sonuçlar:

Newport County-Newcastle United: 1-1 (Penaltılarda 5-4 Newcastle United)
Burnley-Manchester City: 0-3
Everton-West Ham United: 4-1
Brighton & Hove Albion-Manchester United: 0-3

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