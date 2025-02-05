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İNGİLTERE LİG KUPASI || Newcastle-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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#Newcastle#Arsenal#İngiltere Lig Kupası
İNGİLTERE LİG KUPASI || Newcastle-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 15:27

Newcastle ve Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı final maçında karşı karşıya gelecek. Arsenal, Premier Lig 24. haftada Manchester City'i konuk etti ve sahadan 5-1 galibiyetle ayrıldı. Şimdi de gözler kupa mücadelesinde. Peki Newcastle-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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İngiltere Lig Kupası yarı final mücadelesinde Newcastle, Arsenal'i ağırlayacak. İlk karşılaşmada siyah beyazlı ekip rakibini 2-0 yenmişti. Arsenal ise rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılmanın peşinde. İki ekip de final biletini almak istiyor. İşte Newcastle-Arsenal maçı canlı yayın bilgisi...

NEWCASTLE- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Newcastle ve Arsenal, İngiltere Lig Kupası yarı final rövanç mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Merakla beklenen maç bu akşam (5 Şubat) saat 23.00'te başlayacak ve EXXEN platformu üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

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#Newcastle#Arsenal#İngiltere Lig Kupası

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