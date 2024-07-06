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İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 çeyrek final İngiltere İsviçre maçı canlı izle

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İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda EURO 2024 çeyrek final İngiltere İsviçre maçı canlı izle
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 12:56

EURO 2024 çeyrek final maçları başladı. Türkiye Hollanda maçının da oynanacağı bugün aynı zamanda İngiltere İsviçre kozlarını paylaşacak. Eşleşmenin galipleri EURO 2024 yarı final biletini alacak. Düsseldorf Stadı'nda oynanacak İngiltere İsviçre maçı hakemi Daniele Orsato olacak. Peki, İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 çeyrek final İngiltere İsviçre maçı canlı izle bilgisi...

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Avrupa Futbol Şampiyonası 2024 yarı final mücadeleleri bugün Hollanda Türkiye ve İngiltere İsviçre maçı ile devam ediyor. URO 2024 çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek İngiltere ile İsviçre arasındaki karşılaşmalarda İngilizlerin üstünlüğü bulunuyor. Peki, İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EURO 2024 çeyrek final İngiltere İsviçre maçı izle

İNGİLTERE İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN?

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final İngiltere İsviçre maçı 6 Temmuz 19.00’da başlayacak. Karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Mücadele TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa, Shaw, Mainoo, Rice, Saka, Bellingham, Foden, Kane

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Widmer, Freuler, Xhaka, Aebischer, Ndoye, Embolo, Vargas

 

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