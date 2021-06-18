İngiltere İskoçya EURO 2020 maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere bugüne kadar İskoçya'yı Wembley'de 32 kez konuk ederken, bu karşılaşmaların hiçbiri golsüz sona ermedi.

İngiltere ile oynadığı son 11 maçın sadece birini kazanabilen İskoçya, tek galibiyetini Kasım 1999'da Avrupa Şampiyonası elemelerinde aldı. 2000 senesinden bu yana İngiltere ile İskoçya arasında oynanan dört maçta toplam 16 gol atıldı.

Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez ilk grup maçını kazanan İngiltere, bugüne kadar sadece üç büyük turnuvaya ikide iki yaparak başladı. 2021 takvim senesinde oynadığı altı resmi maçı da kazanan İngiltere, tarihinde ilk kez ilk yedi karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak istiyor. İngilizler ayrıca üst üste yedi galibiyetlik bir seriyi en son Eylül 2014-Mart 2015 arasında Roy Hodgson yönetiminde yakaladı.

Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı yedi maçın beşinde gol atamayan İskoçya, fileleri havalanadırabildiği iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. D Grubu'nda yer alan dört takım arasında ilk grup maçlarında en yüksek gol beklentisine ulaşan ekip olan İskoçya, buna rağmen Çek Cumhuriyeti kalesine çektiği 19 şutta rakip fileleri havaladıramadı.

Raheem Sterling, İngiltere formasıyla çıktığı son 17 maçta 19 gole doğrudan katkı sağlarken; İngilizler, Sterling'in gol attığı son 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. D Grubu'nda oynanan ilk grup maçlarında en fazla şut pası veren oyuncu, İskoçya forması giyen Andrew Robertson oldu.

İNGİLTERE İSKOÇYA EURO 2020 MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İngiltere İskoçya EURO 2020 maçı saat 22:00'da başlayacak. Mücadele TRT 1 ve TRT 4K kanallarından canlı olarak yayınlanacak.