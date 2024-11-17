İngiltere - İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi 6. maçı!

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İngiltere bu akşam İrlanda ile karşı karşıya geliyor. Bu hafta birçok lige Uluslar Ligi maçları sebebiyle ara verildi. Uluslar Ligi 5. ve 6. maçları da sporseverler tarafından dikkatle takip ediliyor. İngiltere ile İrlanda karşılaşması heyecanla beklenirken maçın yayın kanalı ve saati araştırılıyor. İşte İngiltere - İrlanda maçı ile ilgili detaylar…

İNGİLTERE - İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Uluslar Ligi’nde bu akşam Lee Carsley yönetimindeki İngiltere, kendi sahasında Heimir Hallgrímsson'un ekibi İrlanda ile karşı karşıya gelecek. İngiltere - İrlanda maçı 17 Kasım Pazar günü 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.