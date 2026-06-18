İngiltere - Hırvatistan maçı sonrası Harry Kane'den Livakovic sözleri!

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2026 Dünya Kupası L Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

ABD'nin San Francisco şehrindeki AT&T Park'ta oynanan karşılaşmayı İngiltere 3-2 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 12. (penaltıdan) ve 42. dakikalarda Harry Kane, 47. dakikada Jude Bellingham ve 85. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

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Hırvatistan'ın golleri ise 36. dakikada Martin Baturina ve 45+5. dakikada Petar Musa'dan geldi. Bu sonucun ardından 3 puana yükselen İngiltere, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

PENALTI TEKRARLANMIŞTI

Harry Kane, penaltı atışını iki kez yapmak durumunda kaldı. İlk vuruşta kaleci Dominik Livakovic, köşeyi doğru tahmin edip topu çıkarmayı başarsa da hakem Livakovic'in penaltı atışı sırasında iki ayağının birden çizgide olmadığı gerekçesiyle ihlal gerçekleştirdiğini söyledi ve penaltıyı tekrar ettirdi. 12. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşu ile İngiltere, 1-0 öne geçti.

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⚽ İlk penaltıda Livakovic'e takılan Harry Kane, Hırvat kalecinin çizgi ihlali yapması nedeniyle tekrarlanan ikinci penaltıda hata yapmadı ve İngiltere'yi öne geçirdi!pic.twitter.com/P5uvm8L7eA — Spor Arena (@sporarena) June 17, 2026

Maçın ardından konuyla ilgili konuşan Harry Kane şu açıklamalarda bulundu:

"Görüntüleri izlediğimde kalecinin erken hareket etmeyi sevdiğini gördüm, bu yüzden kısa bir duraksama yaparsam çizgiden çıkabileceğine dair bir ihtimal olduğunu biliyordum. Çizgiden çıktığına %80 emin gibiydim, %100 emin değildim. Penaltı tekrar edilince tekniğimi biraz değiştirdim. Tüm bunlar araştırma yapmamın bir parçası ve sonunda benim için iyi sonuçlandı."