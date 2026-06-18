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İngiltere - Hırvatistan maçı sonrası Harry Kane'den Livakovic sözleri!

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#Dünya Kupası#İngiltere - Hırvatistan#Harry Kane
İngiltere - Hırvatistan maçı sonrası Harry Kaneden Livakovic sözleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 12:33

2026 Dünya Kupası L Grubu'nun ilk maçında İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Harry Kane, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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2026 Dünya Kupası L Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

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ABD'nin San Francisco şehrindeki AT&T Park'ta oynanan karşılaşmayı İngiltere 3-2 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 12. (penaltıdan) ve 42. dakikalarda Harry Kane, 47. dakikada Jude Bellingham ve 85. dakikada Marcus Rashford kaydetti.

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İngiltere - Hırvatistan maçı sonrası Harry Kaneden Livakovic sözleri

Hırvatistan'ın golleri ise 36. dakikada Martin Baturina ve 45+5. dakikada Petar Musa'dan geldi. Bu sonucun ardından 3 puana yükselen İngiltere, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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PENALTI TEKRARLANMIŞTI

Harry Kane, penaltı atışını iki kez yapmak durumunda kaldı. İlk vuruşta kaleci Dominik Livakovic, köşeyi doğru tahmin edip topu çıkarmayı başarsa da hakem Livakovic'in penaltı atışı sırasında iki ayağının birden çizgide olmadığı gerekçesiyle ihlal gerçekleştirdiğini söyledi ve penaltıyı tekrar ettirdi. 12. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşu ile İngiltere, 1-0 öne geçti.

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Maçın ardından konuyla ilgili konuşan Harry Kane şu açıklamalarda bulundu:

"Görüntüleri izlediğimde kalecinin erken hareket etmeyi sevdiğini gördüm, bu yüzden kısa bir duraksama yaparsam çizgiden çıkabileceğine dair bir ihtimal olduğunu biliyordum. Çizgiden çıktığına %80 emin gibiydim, %100 emin değildim. Penaltı tekrar edilince tekniğimi biraz değiştirdim. Tüm bunlar araştırma yapmamın bir parçası ve sonunda benim için iyi sonuçlandı."

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#Dünya Kupası#İngiltere - Hırvatistan#Harry Kane

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