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GeriFutbol İngiltere Futbol Yazarları Birliği, Henderson'u yılın futbolcusu seçti!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.07.2020 - 13:04,Son Güncelleme:

İngiltere Futbol Yazarları Birliği, Henderson'u yılın futbolcusu seçti!

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İngiltere Futbol Yazarları Birliği, Henderson'u yılın futbolcusu seçti!
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İngiltere Futbol Yazarları Birliği (FWA), Premier Lig şampiyonu Liverpool'un kaptanı Jordan Henderson'u yılın futbolcusu seçti.

FWA'dan yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, 500'den fazla gazetecinin katıldığı oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın futbolcusu seçildi.

Henderson'u oylamada, Manchester City'den Kevin de Bruyne, Manchester United'dan Marcus Rashford, takım arkadaşları Virgil van Dijk ve Sadio Mane takip etti.

Bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Henderson, 4 gol attı.

 

İngiltere Futbol Yazarları Birliği, Hendersonu yılın futbolcusu seçti

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