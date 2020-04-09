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GeriFutbol İngiltere Futbol Ligi, sezonun tamamlanması için 56 güne ihtiyaç olduğunu açıkladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 16:51,Son Güncelleme:/

İngiltere Futbol Ligi, sezonun tamamlanması için 56 güne ihtiyaç olduğunu açıkladı!

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İngiltere Futbol Ligi, sezonun tamamlanması için 56 güne ihtiyaç olduğunu açıkladı!
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İngiltere Futbol Ligi (EFL), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Championship, Birinci Lig ve İkinci Lig'de 2019-2020 sezonunun tamamlanabilmesi için 56 güne ihtiyaç olduğunu duyurdu.

EFL'den yapılan açıklamada, 3 ligde yer alan 71 takıma gönderilen mektupta, 16 Mayıs'tan önce çalışmalara başlanılmaması tavsiyesinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, müsabakaların oynanmasına uygun şartların sağlanması durumunda, sezonun play-off maçlarını da içeren bir takvimle yaklaşık 56 günde tamamlanabileceği aktarıldı.

Liglerin yaz mevsimi içerisinde tamamlanmasının amaçlandığı ve müsabakaların seyircisiz olarak oynanacağının varsayıldığı kaydedildi.

 

İngiltere Futbol Ligi, sezonun tamamlanması için 56 güne ihtiyaç olduğunu açıkladı

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