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İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Rusya'ya tepki

#Rusya-Ukrayna Savaşı#İngiltere Futbol Federasyonu#Rusya
İngiltere Futbol Federasyonundan Rusyaya tepki

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Rusya ile herhangi bir uluslararası futbol maçında karşılaşmayacağını duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı tepkiler devam ederken, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere'nin herhangi bir uluslararası futbol maçında Rusya'ya karşı oynamayacağını duyurdu.

Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna ile dayanışmayı sürdürme ve Rus hükümeti tarafından işlenen vahşeti yürekten kınamak için FA, yakın gelecekte Rusya'ya karşı herhangi bir uluslararası futbol maçı oynamayacaktır. Bu, herhangi bir kıdemi ve herhangi bir yaş grubu maçlarını içerir" denildi.

İngiltere Futbol Federasyonu gibi birçok ülkenin futbol federasyonu da Rusya ile karşılaşmayı reddettiklerini söyledi. Polonya, Dünya Kupası maçında Rusya'ya karşı oynamayı reddettiğini duyurdu. İsveç ve Çek Cumhuriyeti futbol federasyonları, Cumartesi günü Rusya ile herhangi bir yerde oynamayı reddettiğini açıkladı.

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#Rusya-Ukrayna Savaşı#İngiltere Futbol Federasyonu#Rusya

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