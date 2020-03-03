İngiltere Federasyon Kupası'nda dev eşleşme! Liverpool'a verilen iddaa oranı...

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CHELSEA - LIVERPOOL

Bournemouth deplasmanında 2 puan bırakan Chelsea, son 6 lig maçında sadece 1 kez kazanabildi ve Frank Lampard, Liverpool maçını bir kupa maçı olarak değil de "mutlaka kazanılması gereken" bir Premier Lig maçı olarak gördüklerini açıkladı.

Tammy Abraham, N'Golo Kante ve Christian Pulisic gibi önemli isimlerin sakatlığı sürüyor.

Andreas Christensen'in durumu maç saati netleşecek.

Liverpool ise Watford'a Vicarage Road'da 3-0 mağlup oldu ve bu sezon Premier Lig'de ilk kez kaybetti.

Zirvede 22 puan fark ve 1 maç fazlasıyla rahat konumdalar fakat TD Jurgen Klopp; "Önümüze bakıyoruz, Watford maçını geride bıraktık. Kupada son 16'dayız ve kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Planımız bu!" açıklamasında bulundu.

Jordan Henderson ve Naby Keita'nın sakatlıkları devam ediyor. Alman teknik adamın "güçlü" bir kadro ile sahaya çıkacağı, lig maçında kenarda bekleyen Joe Gomez ve James Milner'ın ilk 11'e döneceği söyleniyor.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 7 Federasyon Kupası maçının 5'ini Chelsea kazandı.

- Stamford Bridge'de oynadığı son 6 Federasyon Kupası maçının 5'inde kalesini gole kapayan Chelsea, son 12 Federasyon Kupası mücadelesinde ise sahadan sadece 1 kez yenik ayrıldı. (8 galibiyet - 3 beraberlik)

- Deplasmanda oynadığı son 15 Federasyon Kupası maçından en az 1 gol atan Liverpool, son 6 deplasmanda ise yalnızca 1 kez kazanabildi. (2 beraberlik - 3 mağlubiyet)

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Liverpool, yenilmezlik serisini Watford karşısında kaybetti. Aslında üzerindeki stresi de attığını söyleyebiliriz. Chelsea ise son Bournemouth maçında oyunu domine eden taraftı. Baskılı oynadılar ancak sahadan beraberlikle ayrıldılar. Bu maçta da evlerinde oynamanın avantajlarını kullanıp skor bulabilirler.

İki takımdan da gol bekliyorum. "KG VAR" öneriyorum.

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Chelsea'nin Liverpool'a attığı en güzel 10 gol! İzleyelim...

