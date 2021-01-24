MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol Haberleriİngiltere Federasyon Kupası | Chelsea 3-1 Luton Town
GeriFutbol İngiltere Federasyon Kupası | Chelsea 3-1 Luton Town
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 17:33 | Son Güncelleme:

İngiltere Federasyon Kupası | Chelsea 3-1 Luton Town

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İngiltere Federasyon Kupası | Chelsea 3-1 Luton Town
Abone Olgoogle-news

İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Chelsea, Luton Town'ı 3-1 yenerek 5. tura yükseldi.

Federasyon Kupası 4. tur maçında Premier Lig ekibi Chelsea, Championship takımlarından Luton Town'ı Stamford Bridge Stadı'nda konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Chelsea, 11. ve 17. dakikalarda Tammy Abraham'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Luton Town, 30. dakikada Jordan Clark'ın ağları sarsmasıyla skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı, bu skorla sona erdi.

İkinci devrede oyunu kontrolü altında tutan Chelsea'de bir kez daha sahneye çıkan Abraham, 74. dakikada attığı golle "hat-trick" yaparken, takımının sahadan 3-1 galip ayrılmasında başrolü oynadı.

Chelsea, 5. turda bir diğer Championship ekibi Barnsley ile karşılaşacak.

 

İngiltere Federasyon Kupası | Chelsea 3-1 Luton Town

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle