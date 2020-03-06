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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 01:29,Son Güncelleme:/

İngiltere FA Kupası'nda son çeyrek finalist Manchester United!

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İngiltere FA Kupası'nda son çeyrek finalist Manchester United!
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İngiltere Federasyon Kupası'nda Championship ekibi Derby County'i eleyen Manchester United, adını çeyrek finale yazdırdı

Manchester United, kupadaki 5'inci tur müsabakasında, Pride Park Stadı'nda Derby County'e konuk oldu.

Manchester United, 33'üncü dakikada Luke Shaw, 41 ve 70'inci dakikalarda Odion İghalo'nun attığı gollerle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Manchester United, FA Kupası çeyrek finalinde Norwich City'nin rakibi oldu.

İngiltere FA Kupasında son çeyrek finalist Manchester United

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