İngiltere, Euro 2020 öncesi son provasında! Romanya karşısında galibiyetlerine iddaa'da...

Bu bir ilandır

İNGİLTERE

- Avusturya karşısında Trent Alexander-Arnold'ı kaybeden TD Gareth Southgate, henüz onun yerine kimi turnuva kadrosuna alacağını açıklamadı ve hala Harry Maguire ile Jordan Henderson'ı da kullanabilmiş değil.

- Son antrenmanda dinlendirilen kaptan Harry Kane ve genç yıldız Bukayo Saka, turnuvanın başlamasına az bir süre kalmışken Romanya karşısında riske edilmeyebilir.

- İngiliz kaynaklar, Manchester City ile Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösteren John Stones'un karşılaşmanın ikinci yarısında forma giymesini beklediklerini yazarken; Manchester United ile Avrupa Ligi final maçında görev yağan Luke Shaw ilk 11'de başlayacak ve sol bekteki yerini alacak.

- Orta alanda direnci Kalvin Phillips ve Jude Bellingham yüksek tutacak, "10 numara" bölgesinde ise Jack Grealish'i izleyeceğiz.

- Kane'in yokluğunda hücuma en yakın ismin Dominic Calvert-Lewin olacağı tahmin ediliyor. Kanatlarda da Marcus Rashford ve Jadon Sancho'yu göreceğiz.

ROMANYA

- Rangers'la şampiyonluk yaşayan, efsane futbolcu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis ile Gaziantep FK'da forma giyen Alexandru Maxim'in kanatlardan oyunu yönlendirdiği Romanya'da, TD Mirel Radoi'nin santrfor bölgesinde Claudiu Keseru'yu forma vermesi bekleniyor.

- Uluslar Ligi'nde aradığını bulamayan, 2022 Dünya Kupası elemelerine de istediği gibi başlayamayan Üç Renkliler'de kaptan Vlad Chiriches'in stoperde partneri büyük ihtimalle Ionut Nedelcearu olacak.

- Kadronun önemli isimlerinden Nicolae Stanciu, orta alanda Razvan Marin ve Darius Olaru ile ağır bir yükün altına girecek. Karşılarındaki Kalvin Phillips ve Bellingham'a karşı nasıl bir performans ortaya koyacakları merak konusu...





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere son 5 maçında fire vermedi! (5 maç - 14 gol)

- Romanya son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi. (1 beraberlik - 3 mağlubiyet)

- İki takım en son 20 Haziran 2000'de karşı karşıya geldi ve İngiltere Milli Takım TD Gareth Southgate o maçta sahadaydı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

iddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu!

%24'lük kesim bazı önemli isimler riske edilmese bile kadro kalitesiyle İngiltere'yi Romanya karşısında ön planda tutmuş...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

Rumenlerin efsane ismi Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis'in 2020-21 sezonunda Rangers formasıyla öne çıkan anları...